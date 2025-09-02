Pensión ONP de más de S/ 1.000: ¿qué requisitos deben cumplir los adultos mayores para ser beneficiarios?

La situación de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es de sumo interés en el Perú, puesto que recientemente se dio a conocer que la pensión máxima de S/ 893 puede incrementar en un 25%, logrando que los aportantes accedan hasta S/1.116,25; sin embargo, para ello, los adultos mayores deben cumplir requisitos. ¿Cuáles son? Ahora te lo contamos.

En la actualidad, el monto máximo de pensión de jubilación es de S/ 893 y la pensión mínima es de S/ 600.00 para los pensionistas con 20 o más años de aportes. Pero como ya lo mencionamos, existe la posibilidad de cobrar más de mil soles, gracias a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que aplica cuando los pensionistas cumplen más de 80 años de edad.

Requisitos para cobrar la pensión máxima ONP de S/1.116,25

Los adultos mayores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pueden acceder al monto máximo de pensión de 1.116,25 soles de manera mensual si cumplen con dos importantes condiciones:

Recibir la pensión máxima de S/893

Cumplir 80 años

El monto de la pensión máxima de la ONP puede incrementar un 25%. | Composición: Líbero

Por otro lado, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) se otorga a las personas pensionistas de los regímenes previsionales del Estado, como el Decreto Ley N.º 19990 administrado por la ONP, entre otros. Asimismo, el monto de la bonificación varía según la normativa aplicable al régimen previsional en el que se encuentre el pensionista.

Teniendo en cuenta esta información brindada, los afiliados mayores de 80 años percibirán los montos: su pensión maxima ONP de 893 soles más la Bonificación por Edad Avanzada (que representa el 25% del pago), con un valor de S/223,25, lo que hace una suma total de S/1.116,25.

En este contexto, la ONP señaló que: "los pensionistas de jubilación no necesitan presentar ninguna solicitud para recibir esa bonificación, el pago se realiza de forma automática a partir del mes en que cumplen los 80 años". Por lo que los adultos mayores que cumplan los requisitos se verán beneficiados de manera automática.