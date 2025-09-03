- Hoy:
Retiro ONP: ¿cómo van los proyectos que proponen liberar hasta S/21 mil 400 a los afiliados?
Muchos afiliados a la ONP siguen esperando novedades sobre el desembolso de fondos del que tanto se habla. ¿Qué se sabe al respecto?
El debate sobre el retiro de aportes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se ha intensificado en el Congreso peruano durante 2025. En medio de una creciente demanda social y emergencia económica, varios parlamentarios han presentado proyectos para permitir que aportantes y exaportantes recuperen parte de sus fondos acumulados, planteando retiros de hasta 4 UIT (S/ 21 400) o incluso más.
PUEDES VER: Pensión ONP de más de S/ 1.000: ¿qué requisitos deben cumplir los adultos mayores para ser beneficiarios?
No obstante, pese a la urgencia, estas iniciativas se encuentran en etapas preliminares y aún lejos de consolidarse. A continuación, detallamos cómo van los proyectos, quiénes los promueven, y qué se espera para su aprobación.
Proyectos que proponen liberar hasta S/ 21 400
El congresista Darwin Espinoza (PP) presentó una iniciativa que permite el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/ 21 400) para afiliados activos y exaportantes que no accedieron a una pensión de jubilación. Además, propone elevar las pensiones proporcionales a S/ 900 o S/ 1300 según los años de aporte.
Otras propuestas similares han sido presentadas por congresistas como Kelly Portalatino (Perú Libre, 20 de noviembre), Waldemar Cerrón (Perú Libre, 30 de septiembre), Katy Ugarte, y Américo Gonza, todas orientadas al retiro de 4 UIT (S/ 21 400).
¿Qué pasa con estos proyectos hasta hoy?
A pesar de los múltiples proyectos presentados (más de siete para 4 y 5 UIT hasta inicios de 2025), ninguna iniciativa ha logrado avanzar ni contar con dictamen favorable en las comisiones pertinentes.
Ante la falta de consenso, la Comisión de Trabajo ha aprobado un dictamen que propone entregar un bono excepcional de hasta 1/4 de UIT (S/ 1 337.50) a adultos mayores inactivos con enfermedades crónicas o terminales, en lugar del retiro de fondos.
