Retiro AFP fue APROBADO por Comisión de Economía del Congreso: ¿desde cuándo iniciaría el desembolso?
¡El retiro de AFP está cerca de ser una realidad! Miles de afiliados en el Perú podrían acceder a sus fondos durante este 2025.
¡La mejor noticia para afiliados! Retiro AFP fue aprobado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, la cual fue convocada para el miércoles 17 de septiembre, y en la que se debatieron los proyectos que promueven el octavo desembolso de fondos de las AFP.
Durante todo este tiempo en el que el acceso al dinero estaba siendo muy esperado, fueron más de 20 iniciativas legislativas las que buscaban que se autorice. En muchos de los proyectos se propuso un máximo de retiro de hasta 4 UIT, lo que equivaldría a aproximadamente S/ 21,400.
El Poder Ejecutivo, que antes mostraba resistencia al retiro masivo, flexibilizó públicamente su postura. La presidenta Dina Boluarte también decidió expresar su respaldo a la posibilidad de un desembolso, indicando que los ahorros previsionales pertenecen a los afiliados.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), si bien ha manifestado su respaldo bajo criterios de responsabilidad, no dudó en advertir sobre los riesgos y los efectos que un retiro masivo podría generar en el sistema previsional, en las pensiones futuras y en la economía en general.
Votación de aprobación sobre retiro AFP en el Congreso de la República
- A favor: 24 congresistas
- En contra: 0 congresistas
- Abstención: 2 congresistas
Luego de su aprobación en la Comisión de Economía, el proyecto de ley será sometido a debate en el pleno del Congreso. Una vez aprobado, se procederá a su promulgación y envío al Poder Ejecutivo.
¿Desde cuándo iniciaría el retiro de AFP?
De ser aprobado en el pleno del Congreso de la República, el parlamento tiene la facultad de enviar el proyecto de ley al Poder Ejecutivo, para que sea este ente el que lo promulgue en El Peruano.
De ser negativa la respuesta en esta instancia, pasa de nuevo al Poder Legislativo y se podría aprobar por insistencia. Por ello, de momento no hay una fecha clara sobre desde cuándo se podría retirar los fondos.
Datos clave del debate sobre el retiro de AFP
- Monto propuesto: Hasta 4 UIT, que equivalen a aproximadamente S/ 21,400 por afiliado en algunos proyectos.
- Número de proyectos: Alrededor de 20‑25 iniciativas, varias de diferentes bancadas, todas con variaciones, pero muchas coinciden en permitir un retiro hasta ese tope.
- Posturas del Ejecutivo:. Ahora existe un respaldo condicionado, con énfasis en que sea una medida responsable, focalizada, y que los ciudadanos tomen decisiones informadas.
- Riesgos señalados: Pérdida de saldo para quienes retiren, posibles efectos en las pensiones futuras, sostenibilidad del sistema, impacto económico, fiscalización de mecanismos de retiro. Todos estos son parte del análisis técnico que se pidió.
