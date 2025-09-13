Retiro AFP de 21,400 soles: Aportantes reciben excelente noticia sobre el desembolso

Diversos ciudadanos salieron a las calles el sábado 13 de setiembre con la finalidad de que el Congreso de la República apruebe un nuevo retiro AFP de hasta 21,400 soles. La iniciativa busca que los aportantes puedan acceder a una parte de sus fondos para cubrir sus gastos personales o familiares.

Recordemos que, la Comisión de Economía del Congreso de la República no ha puesto en agenda los diversos proyectos que buscan impulsar del desembolso de los fondos a pesar de la insistencia de los parlamentarios y aportantes, pero mediante redes sociales, se dio a conocer una importante información.

Retiro AFP de 21,400 soles: anuncian muy buena noticia

Mediante las redes sociales oficiales, el congresista Guido Bellido Ugarte anunció que presentó una moción de priorización para el debate sobre el retiro de las 4UIT. Según dio a conocer el parlamentario, el documento será firmado por los autores de proyectos que impulsan un nuevo desembolso.

Publicación del congresista sobre el retiro AFP.

Además, indicó que en la próxima sesión de la Comisión de Económica del Congreso de la República. Hace algunos días, Víctor Flores, de Fuerza Popular, dio a conocer que se crearán subgrupos de trabajo y una comisión de expertos que evaluarán el octavo desembolso.

El Ministerio de Economía indicó que si aprueban un nuevo retiro, miles de aportantes se quedarán sin fondos para su jubilación. Además, el presidente de la Comisión informó que no está a favor de la medida impulsada por sus compañeros del parlamento.