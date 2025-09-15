La excelente noticia sobre retiro AFP por hasta 21,400 soles: "Saldrá sí o sí"

Durante las últimas semanas, el retiro AFP es uno de los temas más relevantes entre los aportantes, quienes esperan acceder a un nuevo desembolso este 2025. Ante ello, el congresista José Luna Gálvez, se pronunció sobre el tema en sus redes sociales y manifestó lo siguiente: "El retiro de las 4UIT se logrará sí o sí".

El parlamentario indicó que es urgente derogar la ley modernización del sistema previsional que solo beneficia a las AFP y bancos, pero que perjudica de manera directa a los jóvenes. Además, ratificó que la bancada de Podemos Perú no apoya esta medida.

retiro afp

Asimismo, mencionó que el desembolso de hasta 4UIT no es una medida populista, todo lo contrario, ya que la iniciativa respalda el clamor del pueblo, quienes salieron a las calles el sábado 13 de setiembre.

Dina Boluarte apoya el octavo retiro AFP

A pesar de que el Ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, dio a conocer que está en contra del octavo retiro AFP; sin embargo, la presidenta Dina Boluarte anunció que el Gobierno apoya el nuevo desembolso porque miles de peruanos se beneficiarán.

"Y pensando justamente en las familias, queremos anunciar que tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, y atendiendo sobre todo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, nuestro Gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida", comentó la mandataria.