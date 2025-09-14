Retiro AFP recibió el respaldo del gobierno: Dina Boluarte confirmó que apoyará el octavo desembolso

Este domingo 14 de septiembre de 2025, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, dio un anuncio que sacudió uno de los temas más sensibles en la agenda social: el retiro de los fondos de pensiones AFP. En su discurso, declaró que el Gobierno respalda lo que sería el octavo retiro de los aportes a las AFP, poniendo énfasis en que esos fondos no son "un ahorro del Estado", sino el dinero de los trabajadores y sus familias.

Este respaldo marca un giro importante, dadas las recientes discusiones sobre la reforma previsional, la sostenibilidad económica y la tensión entre quienes piden liquidez inmediata y quienes advierten sobre las consecuencias en las pensiones futuras.

¿Qué anunció Dina Boluarte el 14 de septiembre de 2025?

Boluarte confirmó que el Ejecutivo opina favorablemente sobre la medida del octavo retiro de fondos AFP, luego de coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Señaló que "el dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP es el dinero de la familia que trabaja; por lo tanto, son ellos quienes deben decidir en qué momento lo requieren y en qué lo utilizan para el bienestar de sus hogares".

Boluarte agregó que el gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar la sostenibilidad del sistema previsional, la estabilidad económica y de promover que los ciudadanos evalúen su situación con responsabilidad, pensando también en su jubilación. Declaró que con mayor recaudación fiscal y más aportes a la caja fiscal se podrá "garantizar una jubilación con mejores expectativas".

Importancia del respaldo

El anuncio llega en un momento de gran presión social, con varios proyectos de ley en el Congreso que proponen permitir el retiro de fondos de AFP.

Oficialmente, el MEF había adoptado anteriormente posturas más cautelosas o en contra de nuevas liberaciones de fondos, citando riesgos como la afectación de la pensión mínima y sostenibilidad del sistema. Con este respaldo presidencial, se abre espacio para que ese debate tenga un impulso legislativo mayor.

Sin embargo, este apoyo no significa que el retiro se haga de forma automática: debe pasar por el Congreso, que tiene múltiples iniciativas, comisiones, y todavía hay diferencias sobre montos, condiciones, impacto.