¿A qué AFP perteneces? Verifica en cuál te encuentras para acceder al retiro de hasta S/ 21,400
Los trabajadores en el Perú están alertas a cualquier actualización sobre el retiro de AFP, ya que acaba de recibir el visto bueno en la Comisión de Economía.
El pasado 17 de septiembre de 2025, la Comisión de Economía del Congreso del Perú aprobó un dictamen que permite un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de los fondos de las AFP, lo que ha generado gran expectativa entre millones de trabajadores y aportantes del Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Este dictamen aún debe ser aprobado por el Pleno del Congreso, pero ha reactivado el interés de muchos ciudadanos por saber cuánto tienen ahorrado en su fondo de pensiones, si están habilitados para retirar dinero y, especialmente, a qué AFP pertenecen.
Recordemos que en el Perú existen cuatro AFP operativas: AFP Integra, AFP Habitat, AFP Prima y AFP Profuturo. ¿En cuál de ellas estás registrado? AQUÍ te contamos la información que necesitas conocer, porque aunque cada una gestiona cuentas individuales de capitalización (CIC) de miles de afiliados, no todos recuerdan o saben con certeza en cuál se encuentran.
¿Por qué es importante saber a qué AFP perteneces?
Con el nuevo retiro de AFP recientemente aprobado en la Comisión de Economía del Congreso, es esencial que los ciudadanos:
- Sepan si son afiliados activos o inactivos.
- Conozcan su saldo acumulado disponible.
- Sepan si pueden acceder al retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400).
- Identifiquen su AFP para poder ingresar a la plataforma correcta y solicitar el retiro cuando se habilite oficialmente el proceso.
¿Cómo saber a qué AFP pertenezco?
- Opción 1: Consultar en línea a través de la plataforma de la SBS. La forma más sencilla y segura es mediante el portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este servicio es gratuito y accesible las 24 horas del día.
Pasos para saber a qué AFP perteneces:
- Ingresa a la web oficial de la SBS: https://servicios.sbs.gob.pe/ReporteSituacionPrevisional
- Selecciona "Persona natural" como tipo de usuario.
- Completa los datos requeridos:
- Tipo de documento (DNI u otro)
- Número de documento
- Fecha de nacimiento
- Código de verificación CAPTCHA
- Acepta los términos de uso y haz clic en "Consultar".
- En pocos segundos verás un reporte que indica:
- A qué AFP perteneces (Integra, Prima, Profuturo o Habitat).Fecha de afiliación.Estado actual de tu cuenta.Tipo de comisión que tienes (flujo o mixta).
- Opción 2: Consultar en línea a través de tu AFP. Si recuerdas en qué AFP estás, puedes intentar ingresar directamente al sitio web de la entidad:
- Integra- www.afpintegra.pe: "Zona Privada"
- Prima- www.prima.com.pe: "Mi Cuenta"
- Habitat- www.afphabitat.com.pe: "Mi Cuenta"
- Profuturo- www.profuturo.com.pe: "Zona Privada"
Si al intentar ingresar recibes un mensaje de error indicando que no estás afiliado, eso podría ayudarte a descartar esa AFP y probar con otra o regresar a la consulta de la SBS.
¿Y si no tengo clave para ingresar a mi AFP?
Cada AFP permite recuperar o crear una clave en línea, normalmente a través de:
- Correo electrónico registrado
- DNI
- Respuesta a preguntas de seguridad
- Sigue los enlaces en la opción "¿Olvidaste tu clave?" en el portal correspondiente.
¿Qué hacer después de saber tu AFP?
Una vez que sabes a qué AFP perteneces, es recomendable:
- Ingresar a tu cuenta online para ver tu saldo actual disponible.
- Actualizar tus datos personales si han cambiado (correo, teléfono, dirección).
- Estar atento a los anuncios oficiales sobre el cronograma y procedimientos del retiro AFP 2025.
¿Cuándo podrás hacer el retiro AFP 2025?
Aunque la Comisión de Economía del Congreso ya aprobó el dictamen el 17 de septiembre de 2025, aún falta que el Pleno del Congreso apruebe la ley y que la SBS y las AFP emitan el reglamento operativo.
- 1
