Retiro AFP 2025 | Para desembolsar tus fondos, debes actualizar estos datos según la SBS
El retiro de los fondos podrá hacerse efectivo en los próximos meses, pero para ello será necesario tener los datos actualizados de manera adecuada.
El retiro de fondos de las AFP en 2025, intensamente debatido y esperado por muchos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), exige que los usuarios tengan ciertos datos personales, bancarios y de acceso correctamente registrados y actualizados en las plataformas de sus AFP. Si no se cuenta con esta información al día, podrían surgir demoras, rechazos o incluso imposibilidad de hacer el trámite cuando se habilite el proceso oficial.
Desde experiencias previas de retiros extraordinarios y las recomendaciones emitidas por las AFP y medios, se ha observado que los errores más comunes vienen justamente del desajuste entre los datos que el afiliado cree tener registrados y los que la AFP tiene en su sistema.
Para acceder a los fondos de las AFP es necesario actualizar estos datos
Datos que debes tener actualizados para el retiro de AFP 2025
- Documento de identidad (DNI) vigente y datos coincidentes
El DNI que tengas registrado en tu perfil de afiliado AFP debe estar vigente. Los nombres completos tal como aparecen en el DNI deben coincidir con los registrados en la AFP y con los que aparecen en tu cuenta bancaria. Cualquier cambio de datos (apellido, corrección de nombre, actualización por renovación del DNI) debe estar reflejado en la AFP con tiempo suficiente.
- Correo electrónico y número de celular actualizados
Estos medios serán los principales canales de notificación: para informar la apertura de la solicitud, comunicar la aprobación o eventuales errores, confirmar depósitos, enviar códigos de validación, etc. Si tu correo o tu número de celular ha cambiado, debes actualizarlo en la plataforma de tu AFP antes de que empiece el proceso de retiro, pues de no ser así podrías no recibir avisos importantes o confirmaciones, lo que puede retrasar tu trámite.
- Contraseña o clave de acceso (web/app) funcional y activa
Tener una contraseña operativa y actualizada es fundamental para ingresar al sistema de tu AFP. Si la clave está vencida o ha sido bloqueada, debes realizar el proceso de recuperación con anticipación. Algunas AFP ofrecen mecanismos de restablecimiento vía correo, celular o preguntas de seguridad.
- Datos bancarios completos y exactos
La cuenta bancaria donde recibirás el desembolso debe estar activa, individual (no mancomunada) y a nombre del afiliado que realiza la solicitud.
El número de cuenta, tipo de cuenta (corriente, ahorros), código interbancario (CCI o similar) y nombre del banco deben coincidir con lo que la AFP tiene registrado y con lo que declares en el formulario de retiro.
Si has cambiado de banco recientemente, migrado tu cuenta, cerrado una cuenta antigua o abierto una nueva, asegúrate de que la AFP lo sepa y lo tenga registrado.
- Afiliación correcta y consulta de AFP
Verifica en qué AFP estás afiliado (Integra, Prima, Hábitat, Profuturo u otra). Asegúrate de que tu afiliación esté activa, incluso si ya no haces aportes, pero sigues perteneciendo al sistema. Si hay inconsistencias entre lo que figura en la SBS, tu plataforma web y tu AFP, regularízalo antes del trámite.
- Otros datos de seguridad o validación adicionales
En algunos casos, la AFP podría pedir otros datos de validación, como preguntas de seguridad, códigos de verificación descartables (OTP) enviados al celular o al correo, o confirmaciones extra para hacer cambios de datos sensibles.
- Asegúrate de que tus mecanismos de seguridad alternos también estén activos y configurados.
- Revisa que no existan bloqueos o restricciones en tu perfil que impidan modificaciones o actualizaciones de datos.
