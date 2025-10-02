0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Retiro AFP hasta enero 2026: Cronograma de solicitudes para acceder a más de 21,400 soles

Los aportantes podrán acceder al retiro AFP hasta enero del 2026. Conoce AQUÍ si eres uno de los beneficiarios y por qué podrías acceder a más dinero.

Roxana Aliaga
El cronograma de solicitudes de retiro AFP está disponible hasta el 2026.
El cronograma de solicitudes de retiro AFP está disponible hasta el 2026. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
COMPARTIR

El cronograma de retiro AFP ya fue publicado por la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS). Los ciudadanos que busquen acceder a sus fondos podrán consultar con su Documento de Identidad cuándo les toca solicitar hasta 21,400 soles, lo cual es equivalente a 4UIT.

AFP: consulta sobre las fechas para el retiro del dinero

PUEDES VER: Retiro AFP 2025 | Quiénes serán los primeros afiliados en recibir sus fondos: REVISA AQUÍ las fechas programadas

El cronograma de solicitudes se extenderá hasta el 18 de enero del 2026, según dio a conocer la Asociación de AFP, esto quiere decir que, el próximo año, también podrán acceder a sus fondos con un valor de UIT mayor, por lo que podrían cobrar más de 21,400 soles.

Retiro AFP: solicitudes hasta 2026

El octavo retiro AFP tiene una diferencia crucial con el séptimo. A pesar de que ambos validan un desembolso de 4UIT todo el 2025, el cronograma publicado por la SBS indica que este proceso se extenderá hasta el 18 de enero.

La Superintendencia de Bancas y Seguros estableció fechas para el ingreso de las solicitudes según su número de DNI hasta el miércoles 3 de diciembre, pero desde el jueves 4 de dicho mes, se empezará el periodo libre para solicitar hasta 4UIT, esto quiere decir que cualquier aportante podrá pedir su dinero hasta el viernes 16 de enero del 2026 (último día hábil).

retiro afp 2025 solicitudes

Cronograma publicado por la SBS.

¿Cómo saber en qué AFP estoy?

A continuación, podrás conocer en qué AFP estás afiliado y cuánto dinero llevas aportando hasta el momento. Te brindaremos el LINk oficial para que hagas la consulta totalmente gratis.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Habrá paro de transportistas el 3 de octubre? Conoce si la marcha de gremios se extenderá

  2. ¿Suspendieron las clases escolares este viernes 3 de octubre? Esto se sabe hasta ahora

  3. DNI electrónico GRATIS en Chorrillos: campaña de RENIEC este sábado 4 de octubre para los vecinos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano