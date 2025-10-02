- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza vs Boca
- Melgar vs Cienciano
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Retiro AFP hasta enero 2026: Cronograma de solicitudes para acceder a más de 21,400 soles
Los aportantes podrán acceder al retiro AFP hasta enero del 2026. Conoce AQUÍ si eres uno de los beneficiarios y por qué podrías acceder a más dinero.
El cronograma de retiro AFP ya fue publicado por la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS). Los ciudadanos que busquen acceder a sus fondos podrán consultar con su Documento de Identidad cuándo les toca solicitar hasta 21,400 soles, lo cual es equivalente a 4UIT.
PUEDES VER: Retiro AFP 2025 | Quiénes serán los primeros afiliados en recibir sus fondos: REVISA AQUÍ las fechas programadas
El cronograma de solicitudes se extenderá hasta el 18 de enero del 2026, según dio a conocer la Asociación de AFP, esto quiere decir que, el próximo año, también podrán acceder a sus fondos con un valor de UIT mayor, por lo que podrían cobrar más de 21,400 soles.
Retiro AFP: solicitudes hasta 2026
El octavo retiro AFP tiene una diferencia crucial con el séptimo. A pesar de que ambos validan un desembolso de 4UIT todo el 2025, el cronograma publicado por la SBS indica que este proceso se extenderá hasta el 18 de enero.
La Superintendencia de Bancas y Seguros estableció fechas para el ingreso de las solicitudes según su número de DNI hasta el miércoles 3 de diciembre, pero desde el jueves 4 de dicho mes, se empezará el periodo libre para solicitar hasta 4UIT, esto quiere decir que cualquier aportante podrá pedir su dinero hasta el viernes 16 de enero del 2026 (último día hábil).
Cronograma publicado por la SBS.
¿Cómo saber en qué AFP estoy?
A continuación, podrás conocer en qué AFP estás afiliado y cuánto dinero llevas aportando hasta el momento. Te brindaremos el LINk oficial para que hagas la consulta totalmente gratis.
- AFP Hábitat: LINK de consulta
- AFP Integra: LINK de consulta
- Profuturo AFP: LINK de consulta
- AFP Prima: LINK de consulta
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50