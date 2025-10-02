Retiro AFP hasta enero 2026: Cronograma de solicitudes para acceder a más de 21,400 soles

El cronograma de retiro AFP ya fue publicado por la Superintendencia de Bancas y Seguros (SBS). Los ciudadanos que busquen acceder a sus fondos podrán consultar con su Documento de Identidad cuándo les toca solicitar hasta 21,400 soles, lo cual es equivalente a 4UIT.

El cronograma de solicitudes se extenderá hasta el 18 de enero del 2026, según dio a conocer la Asociación de AFP, esto quiere decir que, el próximo año, también podrán acceder a sus fondos con un valor de UIT mayor, por lo que podrían cobrar más de 21,400 soles.

Retiro AFP: solicitudes hasta 2026

El octavo retiro AFP tiene una diferencia crucial con el séptimo. A pesar de que ambos validan un desembolso de 4UIT todo el 2025, el cronograma publicado por la SBS indica que este proceso se extenderá hasta el 18 de enero.

La Superintendencia de Bancas y Seguros estableció fechas para el ingreso de las solicitudes según su número de DNI hasta el miércoles 3 de diciembre, pero desde el jueves 4 de dicho mes, se empezará el periodo libre para solicitar hasta 4UIT, esto quiere decir que cualquier aportante podrá pedir su dinero hasta el viernes 16 de enero del 2026 (último día hábil).

Cronograma publicado por la SBS.

¿Cómo saber en qué AFP estoy?

A continuación, podrás conocer en qué AFP estás afiliado y cuánto dinero llevas aportando hasta el momento. Te brindaremos el LINk oficial para que hagas la consulta totalmente gratis.