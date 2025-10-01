Retiro AFP 2025: ¿Cómo presentar la solicitud desde el 21 de octubre? Guía para acceder hasta a S/21.400

Desde el 21 de octubre se habilitará la posibilidad de pedir la devolución parcial de tus fondos de capitalización individual, hasta un tope máximo, bajo un procedimiento regulado, escalonado y vigilado por la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP).

Este mecanismo no es automático, ya que requiere que el afiliado active una solicitud formal, cumpla con plazos, verifique su información personal, elija el monto que desea retirar (dentro de los límites permitidos) y haga seguimiento a los desembolsos que se harán en cuotas mensuales. Es un proceso diseñado para que la entrega de los fondos sea organizada, segura y con transparencia.

Ahora bien, aunque la norma ya está vigente, el poder para iniciar las solicitudes depende de que las AFP habiliten sus plataformas digitales o presenciales, y que se cumpla con el cronograma oficial que se asignará según el último dígito del DNI. Por ello, no basta con saber que existe el derecho al retiro: es crucial entender cuándo, cómo y por qué vía hacer la solicitud.

Procedimiento general del retiro extraordinario AFP 2025

La Ley N.° 32445 permite que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) retiren hasta 4 UIT como monto máximo permitido. La SBS emitió la Resolución SBS N.° 03444‑2025, que fija el procedimiento operativo para este retiro extraordinario y facultativo. El monto máximo en términos monetarios equivale, con los valores actuales, a S/ 21,400 (4 UIT).

Las solicitudes podrán presentarse desde el 21 de octubre de 2025, por un plazo de 90 días calendario desde esa fecha. Los desembolsos se harán en cuatro cuotas mensuales de hasta 1 UIT cada una, con intervalos de 30 días entre cada pago.

Se mantiene la condición de intangibilidad de los fondos (no pueden embargarse ni compensarse), salvo retenciones judiciales por concepto de deudas alimentarias hasta un tope de 30 % del monto retirado. El afiliado puede desistir del retiro una sola vez, siempre que lo comunique a la AFP con al menos 10 días calendario antes de la fecha de un desembolso programado.

¿Cómo hacer el trámite paso a paso?

Paso 1:

Confirma tu AFP: Si no sabes con cuál AFP estás afiliado, puedes consultarlo mediante la página de la SBS en "Constancia de Afiliación AFP".

Actualiza tus datos personales: Revisa que tu número de DNI, nombre completo, dirección, correo electrónico y número de cuenta bancaria (o medio de pago que usarás) estén correctos y vigentes.

Asegura que tu clave web esté activa (o su equivalente digital de acceso en tu AFP), pues muchas gestiones se harán por medios digitales

Paso 2: Consulta el cronograma por terminación de DNI

La Asociación de AFP ha divulgado un cronograma oficial según el último dígito del DNI o si termina en letra. Quienes tengan DNI terminado en letra pueden presentar su solicitud el 21 de octubre o el 19 de noviembre.

Los demás afiliados podrán hacerlo en días específicos asignados (por ejemplo, DNI terminado en 0 el 22 y 23 de octubre o el 20 de noviembre, etc.).

Existe también una ventana libre: del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, para quienes no hayan podido presentar su solicitud en la etapa correspondiente a su dígito.

Paso 3: Presenta tu solicitud de retiro ante la AFP

Accede al canal habilitado por tu AFP

Completa el formulario de solicitud

Indica el monto que deseas retirar (hasta el límite de 4 UIT) y la modalidad de pago (cuentas bancarias, otros medios).

Verifica que los datos personales y bancarios que ingreses sean correctos.

Firma digitalmente o de la forma que tu AFP requiera para formalizar la solicitud, según su canal.

Envía la solicitud dentro del plazo permitido

Guarda tu constancia o comprobante

Al enviar la solicitud, la AFP debe proporcionar un comprobante o constancia del trámite. Conserva ese documento para hacer seguimiento o reclamar en caso de problemas.

Paso 4: Espera el primer desembolso

Una vez aceptada la solicitud, el primer pago se realizará 30 días calendario después de la solicitud, por hasta 1 UIT.

Luego, los pagos restantes serán cuatro cuotas en total, cada una dentro de 30 días de la anterior, hasta completar el monto solicitado o las 4 UIT máximas.

Si el afiliado tenía menos de 1 UIT acumulada en su fondo, podría solicitar el retiro total en un solo pago (esto aplica en caso de fondos inferiores al límite mínimo de una cuota).

Paso 5: Comunicación de desistimiento (si decides no seguir con el retiro)

Recuerda que si cambias de opinión, puedes desistir de tu solicitud una sola vez, siempre que lo comuniques al menos 10 días calendario antes de cualquiera de los pagos programados. La AFP debe tener un canal habilitado para realizar ese desistimiento, y dejar constancia del mismo.