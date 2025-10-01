Melgar vs. Cienciano EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver el Torneo Clausura 2025

En el Estadio Monumental de Arequipa, Melgar recibe a Cienciano por la fecha número 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y ambos clubes protagonizarán una nueva edición del 'Clásico del Sur'. El partido iniciará a las 19.30 horas de Perú y la transmisión estará a cargo de L1 MAX para todo el territorio nacional, por lo que a continuación te contamos todos los detalles para que no te pierdas este emocionante encuentro del fútbol nacional.

Ambos equipos están mal en el campeonato debido a que se ubican muy lejos de Universitario en la tabla de posiciones, ya que los cremas son líderes absolutos con 27 unidades. Sin embargo, todavía no se dan por vencidos y quieren sumar puntos para el acumulado con el objetivo de clasificar por lo menos a la Copa Sudamericana la próxima temporada.

Melgar viene de empatar 1-1 con Comerciantes Unidos la semana pasada en condición de visitante, y sumó tres compromisos seguidos sin conocer la derrota. Por su parte, Cienciano obtuvo un importante triunfo 2-1 sobre Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos.

Cienciano venció 2-1 a Alianza Lima la fecha pasada.

¿A qué hora juega Melgar vs. Cienciano por la Liga 1?

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 18.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas

Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 21.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Melgar vs. Cienciano?

La transmisión del partido entre Melgar y Cienciano por la fecha número 12 del Torneo Clausura 2025 será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online vía L1 MAX Móvil si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.

¿En qué canal ver Melgar vs. Cienciano en L1 MAX?

Te brindamos la guía de canales completa:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Melgar vs. Cienciano: posibles alineaciones

Melgar: Cáceda; Lazo, Barrios, Deneumostier, González; Tandazo, Orzán, Quagliata; Bordacahar, D'Arrigo y Cuesta.

Cáceda; Lazo, Barrios, Deneumostier, González; Tandazo, Orzán, Quagliata; Bordacahar, D'Arrigo y Cuesta. Cienciano: Barrios; Amondaraín, Galeano, Valoyes; Neira, Torrejón, Aguirre, Beto da Silva; González, Hohberg y Garcés.

Melgar vs. Cienciano: últimos enfrentamientos

Últimos cinco duelos entre ambos clubes:

Cienciano 1-2 Melgar | Liga 1

Cienciano 3-1 Melgar | Liga 1

Melgar 2-0 Cienciano | Liga 1

Cienciano 0-1 Melgar | Liga 1

Melgar 1-0 Cienciano | Liga 1

¿Dónde se juega el partido Melgar vs. Cienciano?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de la UNSA, anteriormente denominado Estadio Monumental Virgen de Chapi, ubicado en la ciudad de Arequipa, Perú. Este recinto deportivo se encuentra ubicado 2370 metros sobre el nivel del mar y cuenta con capacidad para albergar hasta 40,370 espectadores en sus tribunas.