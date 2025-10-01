¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano, canal de transmisión y dónde ver partido por la Liga 1?

Melgar vs Cienciano se medirán cara a cara en uno de los duelos más atractivos de la fecha 12 del Torneo Clausura, en el denominado 'clásico del sur', que tendrá al Estadio Monumental de la UNSA como escenario, este jueves 2 de octubre desde las 7.30 p. m. en el horario peruano. Sigue cómo ver la transmisión del enfrentamiento por la Liga 1 2025.

¿A qué hora juega Melgar vs Cienciano?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Melgar vs Cienciano iniciará a las 7.30 p. m. en el horario peruano. Sigue la lista según tu país.

Perú, Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8.30 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 9.30 p. m. / (Los Ángeles): 5.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (del viernes 3)

¿Qué canal transmite el partido de Melgar vs Cienciano EN VIVO?

El partido Melgar vs. Cienciano EN VIVO podrá seguirse a través de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se encuentra disponible en las principales operadoras de TV por cable y en distintas plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Melgar vs Cienciano?

Te dejamos los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

Melgar vs Cienciano por el Torneo Clausura

Tras el sorpresivo empate 1-1 ante Comerciantes Unidos, Melgar recibe a Cienciano con la consiga de sacudirse de la irregularidad presentada a lo largo de la pretemporada y demostrar su mejor versión bajo el mando de Juan Reynoso, quien apunta a sumar todo lo que se pueda para escalar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, el 'Rojinegro' no la tendrá fácil, pues se enfrenta al 'Papá', que llega motivado al duelo, luego de superar a Alianza Lima en un partido intenso la pasada jornada, en la que salió airoso por 2-1 en el Garcilaso de Cusco. ¿Quién se quedará con el 'clásico del sur'?