Cantero y Estrada dieron vuelta al marcador a favor de Alianza en menos de cinco minutos
Alianza Lima mantiene vivo el sueño del Torneo Clausura gracias a los goles de Alan Cantero y Josué Estrada, que le permitieron remontar el marcador frente a Atlético Grau.
Alianza Lima sigue en la búsqueda de conseguir el título del Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que tienen que ganar todos los partidos restantes con la mira puesta en que Universitario pueda ceder puntos. Durante su partido ante Atlético Grau, Alan Cantero y Josué Estrada fueron los protagonistas al anotar los goles de la remontada.
Cantero y Estrada anotaron los goles de la remontada parcial de Alianza Lima ante Atlético Grau
Alianza Lima dio vuelta al marcador (2-1) con los goles de Alan Cantero y Josué Estrada ante Atlético Grau en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1, que se llevó a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.
Sin duda, será uno de los goles más celebrados por los seguidores de Alianza Lima al lograr remontar un partido complicado en Matute. En esa situación, a los 55 minutos del segundo tiempo, Estrada aprovechó un excelente pase de cabeza de Kevin Quevedo para anotar de la misma manera y así asegurar la remontada de 2 a 1 a su favor.
Video: L1MAX
