¿Dónde ver Perú vs Paraguay EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Perú vs Paraguay se enfrentarán en el Estadio Nacional de Lima este martes 9 de septiembre por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La selección peruana quedó sin chances de repechaje y quedó eliminada del Mundial, por lo que buscará cerrar su participación con una victoria en casa. Entérate en esta nota los canales de transmisión EN VIVO para que no te pierdas este partido.

¿Cuándo juegan Perú vs Paraguay?

Perú vs Paraguay medirán fuerzas este martes 9 de septiembre a las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima. La selección peruana buscará despedirse de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con un triunfo ante su hinchada.

¿Dónde ver Perú vs Paraguay EN VIVO?

El partido entre Perú vs Paraguay podrá ser sintonizado EN VIVO y EN DIRECTO, en territorio peruano, a través de América TV (canal 4) y ATV (canal 9), por señal abierta, y Movistar Deportes en los canales 3 (SD) y 703 (HD) de Movistar TV. Asimismo, el público paraguayo podrá seguir este encuentro por GEN.

Perú vs Paraguay: canales de transmisión

A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Perú vs Paraguay para que puedas seguir el partido EN VIVO ONLINE GRATIS, desde el país en el que te encuentres:

Perú: América TV, ATV y Movistar Deportes.

Argentina: DirecTV Sports.

Chile: Disney Plus Premium.

Colombia: ditu y RCN Deportes.

Ecuador: Canal del Fútbol.

Bolivia: Tigo Sports.

Paraguay: GEN.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

Perú vs Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección peruana sufrió un duro golpe en la jornada pasada al caer 3-0 frente a Uruguay en Montevideo, resultado que terminó de sentenciar su eliminación de Norteamérica 2026. Los dirigidos por Óscar Ibáñez no mostraron su mejor versión futbolística, por lo que ahora intentarán quedarse con la victoria ante Paraguay y cerrar con dignidad su participación en las Eliminatorias.

Perú buscará cerrar la Eliminatoria con un triunfo tras caer goleado en Uruguay.

La ‘Blanquirroja’ tendrá de regreso a Renato Tapia en el once titular, quien reemplazará al suspendido Sergio Peña. Además, podría ser el momento propicio para darle rodaje a los nuevos talentos pensando en el próximo proceso clasificatorio, ya que Joao Grimaldo y Erick Noriega se perfilan para arrancar desde el inicio.

Por su parte, Paraguay llega con la moral en alto tras haber asegurado su clasificación directa al Mundial 2026 con un empate sin goles ante Ecuador. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro adelantó que buscará despedirse con un triunfo y conseguir en Lima una victoria histórica, la primera en su historia por Eliminatorias.