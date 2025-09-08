Dónde ver Ecuador vs. Argentina EN VIVO: ¿Qué canal transmite partido las Eliminatorias 2026?

Ecuador y Argentina se enfrentan este martes 9 de setiembre, por la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026. Ambas selecciones ya están clasificadas y este cotejo en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil solo será para cumplir con el calendario.

Ecuador vs. Argentina: ¿Qué canal transmite?

El partido por Eliminatorias al Mundial 2026 será transmitido por El Canal del Fútbol para todo el territorio ecuatoriano, mientras que en Argentina puedes verlo vía Telefe y TyC Sports. Asimismo, para el público peruano debes sintonizar Movistar Eventos (Canal 1 de Movistar TV).

Ecuador vs. Argentina: ¿Cómo ver ONLINE?

Este prometedor encuentro estará disponible por la plataforma TyC Sports Play, solo para Argentina, mientras que en territorio peruano puedes acceder a la transmisión del cotejo a través de Movistar Play, exclusivo para clientes de Movistar TV.

Ecuador vs. Argentina: previa del partido

El 'Tri' ya había asegurado su participación en el Mundial desde la fecha pasada ante Perú en Lima y este partido servirá solo como cierre de un exitoso proceso clasificatorio que comenzó con tres puntos menos.

Por su parte, la 'Albiceleste' tampoco tiene mayores expectativas que afinar algunos detalles. Lionel Messi no viajó tras llegar a un acuerdo con Lionel Scaloni, esto tomando en cuenta que recientemente superó una lesión.

Argentina ya está clasificada al Mundial 2026.

Cabe señalar que Argentina lleva ocho partidos invictos ante Ecuador, esto contando partidos amistosos, por Eliminatorias mundialistas y Copa América. La última derrota fue en 2015, cuando el elenco norteño se impuso 2-0 en Buenos Aires.