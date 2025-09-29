'ABC News' y otros medios informaron la complicada situación que atraviesa un hombre de 79 años, dueño de un "car wash", quien ha interpuesto una reciente demanda por 50 millones de dólares contra el Departamento de Seguridad Nacional y otras entidades federales en Estados Unidos.

La acción legal del adulto mayor surge a raíz de las lesiones sufridas durante una operación de inmigración que tuvo lugar en su establecimiento en Van Nuys el 9 de septiembre y en el cual, él fue privado de su libertad, pese a ser ciudadano estadounidense. AQUÍ todos los detalles y por qué exige justicia.

Propietario de "car wash" hace denuncia y reclama $50 millones tras sufrir arresto en EE. UU.

Se reportó hace unas horas la demanda que realizó Rafie Ollah Shoued, dueño de Valley Car Wash y ciudadano estadounidense, quien precisó que agentes enmascarados lo sometieron a un violento arresto, empujándolo al suelo y presionando su cuello con una rodilla, manteniéndolo detenido durante casi 12 horas a pesar de presentar documentos que acreditaban su nacionalidad.

En su declaración, Shoued resaltó haber sufrido múltiples lesiones, entre ellas costillas fracturadas, daños en el codo, contusiones y una lesión cerebral traumática. Sus abogados salieron al frente para asegurar que los agentes desatendieron sus solicitudes de atención médica, a pesar de que él les informó sobre una reciente cirugía cardíaca.

"Lo único que esos agentes de ICE le dijeron, mientras tres de ellos se amontonaban sobre él, fue: 'No te metas con ICE'", expresó V. James DeSimone, abogado de derechos civiles que representa a Shoued. En la demanda se señala al DHS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como responsables del incidente.

Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. se pronuncia tras agresiva redada

Bajo aquel contexto, el Departamento de Seguridad Nacional decidió pronunciarse sobre este operativo, al que tildó como una "operación de control migratorio focalizada", que resultó en la detención de cinco inmigrantes indocumentados de Guatemala y México por violaciones a las leyes migratorias del país americano.

Asimismo, se informó que, entre los detenidos, se encontraba un individuo que había sido ya deportado en dos oportunidades durante el 2015. El DHS también confirmó que el ciudadano estadounidense fue intervenido en la operación y arrestado por atacar a un oficial federal.