Peruanos temen decir adiós al sueño americano: viajar a EE. UU. será más caro desde octubre

A partir del 1 de octubre de 2025, viajar a Estados Unidos por turismo o negocios será más costoso para los ciudadanos peruanos. El aumento en el precio de las visas B1 y B2 ha generado preocupación entre quienes planean visitar el país, especialmente en el contexto de la situación económica actual. Esta medida busca reforzar la política migratoria estadounidense y aumentar los ingresos asociados al proceso de visado.

¿Cuánto aumentó el costo de la visa para viajar a EE. UU. y por qué?

El Departamento de Estado de EE. UU. confirmó que la tarifa para solicitar visas de turismo y negocios aumentó de 185 a 435 dólares. Este incremento de 250 dólares forma parte de la política conocida como "tarifa de integridad", destinada a limitar el uso indebido de los visados B1 y B2.

Según las autoridades estadounidenses, el objetivo es garantizar que quienes ingresen temporalmente al país dispongan de los recursos económicos necesarios y, al mismo tiempo, reforzar los controles migratorios.

Reacciones de los peruanos

La noticia provocó largas filas frente a la Embajada de Estados Unidos en Surco, Lima, donde muchas personas intentaron asegurar una cita antes de que entrara en vigor la nueva tarifa.

Varios ciudadanos expresaron su preocupación por el aumento, calificándolo de excesivo y difícil de asumir en un contexto de inflación y crisis económica. Este escenario también refleja un interés creciente por aprovechar las últimas oportunidades de pago bajo la tarifa anterior.

¿Quiénes deben abonar la nueva tarifa?

El incremento solo se aplica a las solicitudes nuevas ingresadas a partir del 1 de octubre de 2025. Quienes ya pagaron la tarifa anterior y cuentan con una cita confirmada no verán cambios en el monto. La medida afecta únicamente a las visas B1 y B2, aunque analistas consideran posible que Estados Unidos extienda ajustes similares a otras categorías en los próximos meses, como parte de un endurecimiento gradual de su política migratoria.

Este cambio impacta directamente en los planes de viaje de los peruanos y marca un nuevo capítulo en la relación migratoria entre Perú y Estados Unidos, resaltando la importancia de planificar con antelación cualquier solicitud de visa estadounidense desde Perú.