Buenas noticias para inmigrantes venezolanos, peruanos y más: EE. UU. acelerará visas para trabajadores, confirma USCIS
Una decisión reciente de la Administración Trump podría favorecer a quienes cumplan los requisitos para obtener visas de trabajo legales en Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha reconocido la creciente demanda de trabajadores en sectores afectados por las recientes restricciones migratorias. En respuesta, la Administración Trump implementó medidas que podrían facilitar el acceso a visas H-2A para trabajo legal, dirigidas a quienes cumplan con los requisitos establecidos, ofreciendo así nuevas oportunidades laborales dentro del país.
Estados Unidos acelerará visas H-2A para trabajadores agrícolas, confirma USCIS
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una "regla final" que entrará en vigor el 2 de octubre, diseñada para acelerar la tramitación de ciertas solicitudes de trabajadores agrícolas temporales bajo el programa H-2A.
El programa de visas H-2A permite a los empleadores en Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros para labores agrícolas temporales o estacionales, generalmente por menos de un año. Los empleadores deben demostrar ante el USCIS la falta de trabajadores estadounidenses disponibles y, previamente, obtener del Departamento de Trabajo (DOL) una certificación laboral temporal para los trabajadores H-2A.
Con la "regla final", desde el 2 de octubre, quienes busquen beneficiarios no identificados por nombre pueden presentar electrónicamente el nuevo Formulario I-129H2A después de que el DOL notifique la aceptación de la certificación.
La medida se publicó oficialmente en el Registro Federal de Estados Unidos este miércoles.
La medida responde a la necesidad de contar con mano de obra agrícola legal y verificada, según la agencia, y busca garantizar que los trabajadores extranjeros se sometan a controles de antecedentes penales antes de ser contratados.
El cambio es fruto del trabajo conjunto entre el USCIS y el Departamento de Trabajo, y también pretende modernizar y simplificar el proceso de visas. Según el portavoz Matthew Tragesser, esta actualización:
- Ayuda a los agricultores estadounidenses a cubrir sus necesidades de mano de obra.
- Fomenta la contratación legal y regulada de trabajadores extranjeros.
- Refuerza la confianza pública en el cumplimiento de la ley.
- Beneficia a los trabajadores al ofrecerles rutas legales de empleo en EE. UU.
¿Quiénes califican para la visa H-2A?
El programa de visas H-2A permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para trabajos agrícolas temporales o estacionales de menos de un año, siempre que no haya trabajadores estadounidenses disponibles. El proceso comienza con la obtención de una certificación laboral temporal del Departamento de Trabajo (DOL). Para calificar, el trabajador debe:
- Contar con una oferta de empleo agrícola temporal o estacional de un empleador en EE. UU.
- Ser ciudadano de un país elegible según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según la lista anual (incluye varios países latinoamericanos).
- Demostrar la intención de regresar a su país una vez finalizado el trabajo.
- Poseer la capacidad física necesaria para realizar las labores agrícolas requeridas.
