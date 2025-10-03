0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Atención, extranjeros en EE. UU.: a partir del 20 de octubre, solicitantes de Green Card afrontarán un nuevo examen de educación cívica

Desde esta fecha, los solicitantes de Green Card en Estados Unidos tendrán más complicaciones a la hora de realizar el examen de educación civica. ¿Por qué?

Melanni Miranda
A partir del 20 de octubre, solicitantes de Green Card afrontarán un nuevo examen en Estados Unidos.
A partir del 20 de octubre, solicitantes de Green Card afrontarán un nuevo examen en Estados Unidos. | Composición Libero / Melanni Miranda / La Nación.
COMPARTIR

Atención, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: a partir del 20 de octubre de 2025, todos los que soliciten la Green Card en el país americano deberán enfrentar un examen de educación cívica más riguroso, el cual constará de 20 preguntas, para poder calificar para la ciudadanía estadounidense.

Cabe resaltar que esta sorpresiva medida se ha implementado en virtud de las nuevas regulaciones establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), que busca asegurar un mayor conocimiento de los principios cívicos entre los que estén en búsqueda de esta nacionalidad.

Gobierno de Estados Unidos arresta a grupo con TPS pese al fallo que restituía la protección migratoria.

PUEDES VER: Cuidado, inmigrantes venezolanos: Gobierno de EE. UU. arresta a grupo con TPS pese al fallo que restituía la protección migratoria

A partir del 20 de octubre, solicitantes de Green Card afrontarán un nuevo examen en EE. UU.

Aviso importante: desde la fecha en mención, el obtener la ciudadanía estadounidense será mucho más complicado para quienes deseen solicitar las conocidas tarjetas verdes "Green Card", debido a la implementación de un examen de educación cívica.

EE. UU.

Desde el 20 de octubre, los titulares de Green Card afrontarán un nuevo examen en EE. UU.

Recientemente, USCIS confirmó este cambio mediante un aviso federal y, con información de medios internacionales, se señaló que el nuevo examen se aplicará a los solicitantes que presenten el Formulario N-400, desde el 20 de octubre.

En tanto, es bueno conocer que este examen de educación cívica, el cual forma parte de la entrevista de naturalización, exigirá a los solicitantes responder 20 preguntas seleccionadas de un total de 128. Para aprobar, tendrán que contestar correctamente al menos 12 de estas preguntas.

¿Habrá cambios en los exámenes de lectura, escritura y expresión oral en inglés?

Por otro lado, es importante destacar que las pruebas de lectura, escritura y expresión oral en inglés permanecerán sin modificaciones, tal como lo confirmó USCIS.

La entidad estadounidense también decidió poner a disposición materiales de estudio oficiales en su sitio web para ayudar a los aspirantes a prepararse adecuadamente para este nuevo desafío.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Cuidado inmigrantes: Donald Trump firma esta SORPRENDENTE orden ejecutiva a favor de las AUTODEPORTACIONES

  2. Venezuela condena recientes acciones de EE. UU.: "El imperialismo norteamericano se ha atrevido a..."

  3. ¡Atención! Deportan a 10 migrantes a El Salvador horas antes de la reunión Trump y Bukele

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano