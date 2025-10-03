A partir del 20 de octubre, solicitantes de Green Card afrontarán un nuevo examen en EE. UU.

Atención, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: a partir del 20 de octubre de 2025, todos los que soliciten la Green Card en el país americano deberán enfrentar un examen de educación cívica más riguroso, el cual constará de 20 preguntas, para poder calificar para la ciudadanía estadounidense.

Cabe resaltar que esta sorpresiva medida se ha implementado en virtud de las nuevas regulaciones establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), que busca asegurar un mayor conocimiento de los principios cívicos entre los que estén en búsqueda de esta nacionalidad.

Aviso importante: desde la fecha en mención, el obtener la ciudadanía estadounidense será mucho más complicado para quienes deseen solicitar las conocidas tarjetas verdes "Green Card", debido a la implementación de un examen de educación cívica.

Recientemente, USCIS confirmó este cambio mediante un aviso federal y, con información de medios internacionales, se señaló que el nuevo examen se aplicará a los solicitantes que presenten el Formulario N-400, desde el 20 de octubre.

En tanto, es bueno conocer que este examen de educación cívica, el cual forma parte de la entrevista de naturalización, exigirá a los solicitantes responder 20 preguntas seleccionadas de un total de 128. Para aprobar, tendrán que contestar correctamente al menos 12 de estas preguntas.

¿Habrá cambios en los exámenes de lectura, escritura y expresión oral en inglés?

Por otro lado, es importante destacar que las pruebas de lectura, escritura y expresión oral en inglés permanecerán sin modificaciones, tal como lo confirmó USCIS.

La entidad estadounidense también decidió poner a disposición materiales de estudio oficiales en su sitio web para ayudar a los aspirantes a prepararse adecuadamente para este nuevo desafío.