- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Atención, extranjeros en EE. UU.: a partir del 20 de octubre, solicitantes de Green Card afrontarán un nuevo examen de educación cívica
Desde esta fecha, los solicitantes de Green Card en Estados Unidos tendrán más complicaciones a la hora de realizar el examen de educación civica. ¿Por qué?
Atención, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: a partir del 20 de octubre de 2025, todos los que soliciten la Green Card en el país americano deberán enfrentar un examen de educación cívica más riguroso, el cual constará de 20 preguntas, para poder calificar para la ciudadanía estadounidense.
Cabe resaltar que esta sorpresiva medida se ha implementado en virtud de las nuevas regulaciones establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), que busca asegurar un mayor conocimiento de los principios cívicos entre los que estén en búsqueda de esta nacionalidad.
PUEDES VER: Cuidado, inmigrantes venezolanos: Gobierno de EE. UU. arresta a grupo con TPS pese al fallo que restituía la protección migratoria
A partir del 20 de octubre, solicitantes de Green Card afrontarán un nuevo examen en EE. UU.
Aviso importante: desde la fecha en mención, el obtener la ciudadanía estadounidense será mucho más complicado para quienes deseen solicitar las conocidas tarjetas verdes "Green Card", debido a la implementación de un examen de educación cívica.
Desde el 20 de octubre, los titulares de Green Card afrontarán un nuevo examen en EE. UU.
Recientemente, USCIS confirmó este cambio mediante un aviso federal y, con información de medios internacionales, se señaló que el nuevo examen se aplicará a los solicitantes que presenten el Formulario N-400, desde el 20 de octubre.
En tanto, es bueno conocer que este examen de educación cívica, el cual forma parte de la entrevista de naturalización, exigirá a los solicitantes responder 20 preguntas seleccionadas de un total de 128. Para aprobar, tendrán que contestar correctamente al menos 12 de estas preguntas.
¿Habrá cambios en los exámenes de lectura, escritura y expresión oral en inglés?
Por otro lado, es importante destacar que las pruebas de lectura, escritura y expresión oral en inglés permanecerán sin modificaciones, tal como lo confirmó USCIS.
La entidad estadounidense también decidió poner a disposición materiales de estudio oficiales en su sitio web para ayudar a los aspirantes a prepararse adecuadamente para este nuevo desafío.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50