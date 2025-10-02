MALA noticia para los inmigrantes: el cierre del Gobierno de EE. UU. paraliza tribunales y retrasa audiencias

El reciente cierre del Gobierno federal en Estados Unidos ya está teniendo efectos visibles en el sistema judicial migratorio. Desde el miércoles, múltiples tribunales de inmigración han reportado suspensiones de audiencias, confusión en la atención al público y una falta general de directrices claras para afrontar esta situación.

En ciudades como Nueva York, Atlanta y Virginia, el impacto ha sido inmediato. Algunos jueces han continuado con las audiencias bajo la consideración de ser "personal esencial", mientras que otros han suspendido completamente las actividades. Esto pone en pausa miles de casos de inmigración que estaban programados para estos días, afectando directamente a personas que llevan años esperando una resolución.

Incertidumbre y desorden en las cortes migratorias

El cierre sorprendió a muchos inmigrantes que acudieron puntualmente a sus audiencias, solo para encontrar tribunales cerrados, salas vacías o funcionarios sin instrucciones claras. En el caso del tribunal de Atlanta, tras más de media hora de espera, un secretario informó que no se atenderían casos ese día debido al cierre.

El impacto del cierre del Gobierno de EE. UU. fue inmediato para los inmigrantes.

En Nueva York, la situación varió según la sede. En algunos edificios, los jueces comunicaron que continuarían trabajando con normalidad, al considerarse esenciales. Sin embargo, en otras cortes como la del 290 de Broadway, los migrantes fueron inicialmente rechazados en la entrada, generando mayor confusión. Este escenario pone en evidencia la falta de una política uniforme para manejar los casos de inmigración no detenidos.

Qué puede pasar si el cierre se prolonga

Según el American Immigration Council, si el cierre del Gobierno se extiende por varios días o semanas, podrían reprogramarse decenas de miles de casos. Esto representaría un nuevo golpe al sistema migratorio, que ya enfrenta una carga de más de 3.4 millones de expedientes pendientes.

Si el cierre del Gobierno se extiende por varios días, podrían reprogramarse decenas de miles de casos.

En anteriores cierres, como el de 2019, se suspendieron alrededor de 80.000 audiencias. Hoy, el impacto podría ser mucho mayor, afectando el derecho al debido proceso y generando angustia entre las comunidades migrantes. Por ahora, las audiencias de inmigrantes detenidos parecen continuar con normalidad, pero la situación es cambiante y dependerá de las decisiones del Departamento de Justicia en los próximos días.