Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO vía L1 MAX
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura

Feliz Día del Periodista en Perú: 100 frases para celebrar la importante fecha este 1 de octubre

No pierdas la oportunidad de compartir frases inspiradoras en redes y saludar a los profesionales de la prensa en su día. Te compartimos diversas opciones.

Angie De La Cruz
Revisas las mejores frases para celebrar el Día del Periodista en Perú este 1 de octubre.
Imagen: Freepik
El Día del Periodista en el Perú se celebra cada 1 de octubre, fecha que recuerda la aparición del primer diario peruano, llamado Diario de Lima, fundado el 1 de octubre de 1790 por Jaime Bausate y Mesa. En este contexto, te dejamos las mejores frases para compartir y conmemorar a los hombres y mujeres de prensa.

Frases y mensajes por inicio de octubre 2025

En esta fecha se resalta la labor de los periodistas como mediadores entre la información y la ciudadanía, además, se reconoce su papel en la construcción de opinión pública y en el fortalecimiento de la democracia. No dudes en saludar a un profesional de esta importante carrera con un mensaje inspirador mediante redes sociales.

Día del Periodista

Este día motiva a los periodistas a ejercer con responsabilidad, objetividad y respeto.

Frases por el Día del Periodista este 1 de octubre

  • El periodismo es la voz de quienes no son escuchados.
  • Sin periodismo, la democracia pierde su esencia.
  • Un periodista responsable es un guardián de la verdad.
  • El Día del Periodista recuerda la importancia de informar con ética.
  • La labor del periodista fortalece la libertad de expresión.
  • Informar con transparencia es un acto de valentía.
  • El buen periodismo es sinónimo de servicio a la sociedad.
  • La verdad es el mejor legado que un periodista puede dejar.
  • Celebrar al periodista es celebrar la libertad.
  • Los periodistas son la memoria viva de los pueblos.
  • El periodista vive para buscar la verdad y compartirla.
  • La verdad puede incomodar, pero es necesaria.
  • El periodismo es la brújula que orienta a la sociedad.
  • Sin verdad no hay periodismo, solo propaganda.
  • La verdad no se negocia, se defiende.
  • El periodista valiente nunca teme a la verdad.
  • Decir la verdad es el mayor compromiso del periodismo.
  • La verdad es la primera obligación de un periodista.
  • La prensa libre ilumina con verdad a la ciudadanía.
  • El periodismo ético nace de la búsqueda de la verdad.
  • El periodista escribe la historia del presente.
  • El periodismo es el oficio de investigar para servir.
  • Cada noticia es un puente entre la realidad y el ciudadano.
  • Un periodismo libre es la base de una sociedad libre.
  • La pluma y la palabra son armas contra la injusticia.
  • El periodismo es compromiso con la transparencia.
  • La información es poder cuando se comparte con ética.
  • El periodismo cuestiona, informa y transforma.
  • Un buen periodista escucha antes de escribir.
  • La independencia es la fuerza del periodista.
  • El periodista convierte hechos en conciencia colectiva.
  • El periodismo es un servicio público antes que un oficio.
  • El periodismo inspira cambios al revelar la realidad.
  • Ser periodista es asumir la responsabilidad de informar con justicia.
  • Cada nota periodística puede ser la chispa de una transformación.
  • La libertad de prensa abre camino a la libertad de pensamiento.
  • El periodista verdadero informa sin miedo ni favoritismos.
  • El periodismo es coraje y vocación.
  • Un periodista responsable siembra confianza en la sociedad.
  • El periodismo es la voz crítica que toda democracia necesita.
  • En el Perú, el Día del Periodista honra la búsqueda constante de la verdad.
  • El primer diario peruano abrió el camino de nuestra prensa.
  • Ser periodista peruano es defender la voz de un país diverso.
  • El periodismo peruano nació con vocación de libertad.
  • El 1 de octubre celebramos la fuerza de la palabra en nuestra historia.
  • El periodista peruano refleja la identidad y los desafíos de la nación.
  • La prensa peruana es testigo de nuestras luchas y victorias.
  • El Día del Periodista recuerda que informar es un deber con el Perú.
  • Jaime Bausate y Mesa inició la ruta del periodismo en el país.
  • En cada periodista peruano late la responsabilidad de contar la verdad.

Feliz Día del Periodista en Perú: mensajes inspiradores

  • Feliz Día del Periodista a quienes con su trabajo iluminan la verdad en el Perú.
  • Gracias a los periodistas que cada día construyen ciudadanía con información transparente.
  • Hoy celebramos a los periodistas que hacen de la verdad su compromiso diario.
  • Feliz Día del Periodista a quienes transforman noticias en conciencia social.
  • Agradecemos a quienes con valor defienden la libertad de prensa en nuestro país.
  • Feliz día a quienes convierten la información en un puente de confianza con la sociedad.
  • Gracias a los periodistas que ejercen su labor con ética y responsabilidad.
  • Hoy celebramos a los profesionales que hacen de la palabra un servicio a la democracia.
  • Feliz Día del Periodista a quienes inspiran cambios con la fuerza de sus reportajes.
  • Gracias a quienes asumen la misión de dar voz a quienes no la tienen.
  • El periodismo es un acto de valentía: feliz día a quienes lo ejercen con pasión.
  • Hoy honramos la dedicación de quienes investigan para acercarnos a la verdad.
  • Feliz Día del Periodista a los guardianes de la libertad y la transparencia.
  • El trabajo de un periodista es sembrar confianza en la sociedad: felicidades en su día.
  • Feliz día a los periodistas que escriben la historia de nuestro presente.
  • Celebramos a quienes inspiran esperanza con cada nota informativa.
  • Feliz Día del Periodista a quienes enfrentan la adversidad con la fuerza de la palabra.
  • Honramos a quienes ejercen el periodismo con coraje, ética y compromiso.
  • Feliz día a quienes hacen del periodismo una vocación de servicio.
  • Celebramos el legado de la prensa peruana y el esfuerzo de sus periodistas.
  • Feliz Día del Periodista: que su pluma siga siendo la voz de la verdad.
  • Que cada palabra escrita acerque al Perú a la justicia y la libertad.
  • Feliz día a quienes informan con pasión, construyendo un país mejor.
  • El periodismo es luz frente a la oscuridad: felicidades en su día.
  • Que este Día del Periodista renueve su compromiso con la verdad y la ética.
  • Feliz día a quienes recuerdan que informar es un servicio al pueblo.
  • Que la valentía de los periodistas peruanos inspire a nuevas generaciones.
  • Feliz Día del Periodista: hoy celebramos su entrega y vocación.
  • El periodismo fortalece la democracia; feliz día a sus defensores en el Perú.
  • Feliz Día del Periodista a quienes convierten cada noticia en un acto de esperanza.

Frases célebres para compartir por el Día del Periodista

    1. Gabriel García Márquez: "El periodismo es el mejor oficio del mundo."
    2. Ryszard Kapuściński: "Las malas personas no pueden ser buenos periodistas."
    3. Joseph Pulitzer: "Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala."
    4. George Orwell: "El periodismo consiste en decir lo que alguien no quiere que se diga; lo demás son relaciones públicas."
    5. Tomás Eloy Martínez: "El periodismo es el ejercicio de la inteligencia con carácter."
    6. Walter Cronkite: "El periodismo objetivo y honesto es lo más difícil de hacer."
    7. Jacobo Timerman: "El periodismo es la historia en borrador."
    8. Eduardo Galeano: "El periodismo es la voz de los que no tienen voz."
    9. Albert Camus: "Un periodista no es un juez, es un testigo."
    10. Andrés Oppenheimer: "El periodismo es la mejor manera de mantener a raya a los poderosos."
    11. Karl Marx: "La libertad de prensa es la libertad de decir lo que no quieren oír."
    12. Mario Vargas Llosa: "El periodismo mantiene viva la conciencia crítica de la sociedad."
    13. Umberto Eco: "Nada mejor que el periodismo para registrar las pasiones de una época."
    14. Enrique Santos Discépolo: "El periodismo es publicar lo que otros no quieren que se publique."
    15. Ignacio Ramonet: "El periodismo debe ser el contra-poder de la sociedad."
    16. Ryszard Kapuściński: "Para ser buen periodista hay que tener empatía, ponerse en el lugar del otro."
    17. Carlos Monsiváis: "El periodismo es la literatura bajo presión."
    18. John Pilger: "El periodismo es decirle a la gente lo que el poder quiere ocultar."
    19. Arthur Miller: "Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma."
    20. Francisco Umbral: "El periodismo es una enseñanza continua de humildad frente a la realidad."
