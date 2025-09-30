0
Bienvenido, octubre 2025: las mejores frases e imágenes para comenzar un nuevo mes

Octubre de 2025 está por iniciar y AQUÍ podrás encontrar los mejores mensajes motivadores para la temporada de un nuevo inicio de mes.

Daniela Alvarado
Frases y mensajes por inicio de octubre 2025
Frases y mensajes por inicio de octubre 2025 | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
Este 1 de octubre de 2025 marca el inicio del décimo mes del año, una nueva oportunidad para cerrar ciclos, dar lo mejor de nosotros y prepararnos para el tramo final del 2025. Octubre es un mes especial: está cargado de cambios, de aire primaveral, y para muchos es también símbolo de renovación, reflexión y esperanza.

Con el inicio de octubre, las redes sociales, mensajes de WhatsApp y saludos en persona se llenan de buenos deseos. Es el momento ideal para compartir una frase alentadora, un mensaje corto o una dedicatoria especial con quienes más quieres, ya sea familia, amigos, pareja o compañeros de trabajo.

A continuación, podrás encontrar una gran selección de frases, mensajes cortos y dedicatorias para dar la bienvenida a octubre 2025 con energía positiva, motivación y muy buena vibra.

Octubre

El mes de octubre está comenzando y podrás recibirlo con los mejores mensajes para enviar/ FOTO: Pinterest

10 frases para dar la bienvenida a octubre 2025

  • "Octubre llegó con nuevos sueños, nuevas metas y nuevas oportunidades. ¡Bienvenido!"
  • "Que octubre te regale días tranquilos, noches en paz y muchas bendiciones."
  • "Comienza octubre con fe y esperanza, porque todo lo bueno está por llegar."
  • "Nuevo mes, nuevas razones para sonreír. ¡Hola, octubre!"
  • "Octubre: 31 días para avanzar, agradecer y confiar."
  • "Que este octubre te sorprenda con motivos para creer otra vez."
  • "En octubre, suelta lo que no fue y abraza lo que viene."
  • "Octubre no promete magia, pero trae la oportunidad de crearla."
  • "Con actitud positiva, cualquier octubre puede ser el mejor del año."
  • "Hoy empieza octubre, y con él, la esperanza de que lo mejor está por venir."

10 mensajes cortos para compartir este 1 de octubre

  • ¡Feliz inicio de octubre! Que sea un mes lleno de luz para ti.
  • Bienvenido octubre. Que vengan cosas buenas.
  • Octubre empezó… ¡haz que cada día cuente!
  • Hola octubre. Te esperaba con ilusión.
  • Que octubre te encuentre en paz.
  • ¡Octubre, sorpréndeme con buenas noticias!
  • Inicia octubre con el corazón abierto.
  • Ya es octubre… tiempo de renovarse.
  • ¡Feliz octubre! Que no falte salud, amor ni motivos para sonreír.
  • Mes nuevo, energía nueva. ¡Feliz octubre 2025!

Dedicatorias especiales para octubre 2025

Octubre

Envía las mejores frases para celebrar el inicio de octubre de 2025 / FOTO: Pinterest

  • A ti, que siempre das lo mejor de ti: que octubre te devuelva todo con bendiciones.
  • Para mi familia, deseo un octubre lleno de unión, alegría y buena salud.
  • Querido amigo/a: que octubre te acerque más a tus sueños.
  • A mi amor: en este octubre, deseo que cada día a tu lado sea aún más especial.
  • Para todos los que luchan en silencio: que octubre les regale descanso y paz.
  • A mis compañeros de trabajo: que octubre nos inspire a crecer y colaborar más unidos.
  • A quienes la están pasando difícil: octubre puede ser un nuevo comienzo. Fuerza.
  • Para ti, que siempre sonríes: que octubre te llene de razones para no dejar de hacerlo.
  • Que este octubre traiga nuevas historias, nuevos amores y nuevos aprendizajes.
  • Dedicado a todos: que octubre sea el mes donde todo empiece a mejorar.
