Bienvenido, octubre 2025: las mejores frases e imágenes para comenzar un nuevo mes

Este 1 de octubre de 2025 marca el inicio del décimo mes del año, una nueva oportunidad para cerrar ciclos, dar lo mejor de nosotros y prepararnos para el tramo final del 2025. Octubre es un mes especial: está cargado de cambios, de aire primaveral, y para muchos es también símbolo de renovación, reflexión y esperanza.

Con el inicio de octubre, las redes sociales, mensajes de WhatsApp y saludos en persona se llenan de buenos deseos. Es el momento ideal para compartir una frase alentadora, un mensaje corto o una dedicatoria especial con quienes más quieres, ya sea familia, amigos, pareja o compañeros de trabajo.

A continuación, podrás encontrar una gran selección de frases, mensajes cortos y dedicatorias para dar la bienvenida a octubre 2025 con energía positiva, motivación y muy buena vibra.

El mes de octubre está comenzando y podrás recibirlo con los mejores mensajes para enviar/ FOTO: Pinterest

10 frases para dar la bienvenida a octubre 2025

"Octubre llegó con nuevos sueños, nuevas metas y nuevas oportunidades. ¡Bienvenido!"

"Que octubre te regale días tranquilos, noches en paz y muchas bendiciones."

"Comienza octubre con fe y esperanza, porque todo lo bueno está por llegar."

"Nuevo mes, nuevas razones para sonreír. ¡Hola, octubre!"

"Octubre: 31 días para avanzar, agradecer y confiar."

"Que este octubre te sorprenda con motivos para creer otra vez."

"En octubre, suelta lo que no fue y abraza lo que viene."

"Octubre no promete magia, pero trae la oportunidad de crearla."

"Con actitud positiva, cualquier octubre puede ser el mejor del año."

"Hoy empieza octubre, y con él, la esperanza de que lo mejor está por venir."

10 mensajes cortos para compartir este 1 de octubre

¡Feliz inicio de octubre! Que sea un mes lleno de luz para ti.

Bienvenido octubre. Que vengan cosas buenas.

Octubre empezó… ¡haz que cada día cuente!

Hola octubre. Te esperaba con ilusión.

Que octubre te encuentre en paz.

¡Octubre, sorpréndeme con buenas noticias!

Inicia octubre con el corazón abierto.

Ya es octubre… tiempo de renovarse.

¡Feliz octubre! Que no falte salud, amor ni motivos para sonreír.

Mes nuevo, energía nueva. ¡Feliz octubre 2025!

Dedicatorias especiales para octubre 2025

Envía las mejores frases para celebrar el inicio de octubre de 2025 / FOTO: Pinterest