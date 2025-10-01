¿Purga en la 'U'? Mr. Peet reveló los 2 jugadores que no serán considerados por Fossati: "No tienen..."

0
El periodista deportivo, Mr. Peet, no calló durante su programa en vivo y desveló los dos jugadores que no está en los planes de Jorge Fossati para Universitario.

Diego Medina
Mr. Peet indicó el nombre de dos jugadores que no son considerados por Fossati.
Universitario de Deportes es uno de los equipos que está cada vez más cerca del título de la Liga 1 2025. En medio de este gran momento que vive la institución crema, el popular Mr. Peet se pronunció durante su programa en vivo "Madrugol" para revelar el nombre de dos futbolistas 'merengues' que no están en los planes de Jorge Fossati para ser titulares ante Alianza Atlético.

Universitario pierde el primer lugar del Torneo Clausura 2025.

Nos referimos a los referentes cremas como Aldo Corzo y Edison Flores, quienes están en la lista de convocados para el duelo ante el 'Vendaval' en Trujillo, pero que no se perfilan para ser titulares en este vital encuentro por el Torneo Clausura. Peter Arévalo explica brevemente los motivos y aclara que el 'Nonno' ya lleva semanas con el equipo definido.

"Universitario jugando hoy le sacará un partido de ventaja a Cusco FC. Ya Universitario tiene un equipo definido, en el equipo de Fossati… la actualidad de Corzo y la actualidad de Flores hoy no tienen espacio en el equipo titular de Universitario de Deportes. Así están las cosas dadas", manifestó Mr. Peet.

Universitario

Aldo Corzo y Edison Flores perdieron espacio en el once titular de Universitario.

Noticia en desarrollo...

