0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
EN VIVO
Liga de Quito vs Sao Paulo EN VIVO por Copa Libertadores

Penny habló sobre el futuro de un jugador de Alianza Lima tras duelo ante U de Chile: "Se retira..."

El exarquero de Sporting Cristal dio la sorpresa al referirse al futuro de un destacado delantero de Alianza Lima luego del choque ante U de Chile por la Sudamericana.

Solange Banchon
Diego Penny se refirió al futuro de un experimentado delantero de Alianza Lima
Diego Penny se refirió al futuro de un experimentado delantero de Alianza Lima | Mano a Mano/Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima está a poco de afrontar uno de sus partidos más importantes del año en Coquimbo. Los íntimos visitarán a la U de Chile con la consigna de dar el golpe de visita en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. No obstante, a poco de este encuentro, Diego Penny impactó al hablar sobre el futuro de un delantero nacional en La Victoria.

DT de U de Chile se pronunció previo al partido ante Alianza Lima en Coquimbo

PUEDES VER: DT de U de Chile dio rotundo calificativo a Alianza Lima previo al partido definitorio: "Es un..."

Diego Penny se refirió al futuro de un delantero de Alianza Lima tras el duelo ante U de Chile

Nos referimos a Paolo Guerrero. Durante el programa de YouTube 'Mano a Mano', el exportero de Sporting Cristal deslizó la posibilidad de que el 'Depredador' podría retirarse de las canchas a finales de temporada.

Paolo Guerrero

Paolo Guerrero podría retirarse en Alianza Lima a finales de temporada

Todo sucedió cuando los panelistas comentaban sobre que el veterano atacante estaría muy cerca de cumplir el sueño de ser nuevamente campeón de la Copa Sudamericana, pero esta vez con el equipo de sus amores, a lo que, Penny señaló que si eso sucede el ex Inter de Porto Alegre colgaría los chimpunes.

"Si Paolo Guerrero gana la Copa Sudamericana con Alianza, se retira del fútbol. Paolo está esperando un título con Alianza para retirarse", manifestó el exguardameta nacional sobre el '34' del conjunto íntimo.

Paolo Guerrero y su presente con Alianza Lima esta temporada

El histórico capitán de la selección peruana es un referente en la ofensiva de Alianza Lima, por ello, actualmente el delantero de 41 años lleva en su cuenta personal un total de 27 partidos oficiales con los victorianos entre la Liga 1, Copa Sudamericana 2025 y Copa Libertadores. Asimismo, 10 anotaciones y un aproximado de 1491 minutos.

Paolo Guerrero: ¿en cuánto se cotiza?

Tras su presente con la institución blanquiazul, Paolo Guerrero permanece tasado en 50 mil euros en el mercado de pases. Sin embargo, su más alto valor (8 millones de euros) lo obtuvo en Hamburgo de Alemania durante el 2009.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Diego Rebagliati confirmó clasificación de Perú al Mundial: "Ya podemos celebrar"

  2. Miguel Ángel Torres renuncia a la administración de Sport Boys y explica fuerte motivo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano