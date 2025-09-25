- Hoy:
¡Sin filtro! Abogado de la U de Chile arremete contra Alianza Lima: "Nos tienen miedo"
Luego de los reclamos del club de La Victoria, el abogado de la Universidad de Chile emitió tajante respuesta dirigida a los blanquiazules.
En la previa del duelo entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, José Ramón Correa, abogado oficial del club, no se guardó nada y respondió firmemente a la delegación peruana. El equipo chileno viene de "superar" su polémica clasificación a cuartos de finales luego de los incidentes en su llave contra Independiente.
La historia entre Alianza Lima y Universidad de Chile viene desde hace varios años, pero recientemente se han generado nuevos incidentes que podrían seguir manchando el fútbol y solamente sirve para calentar aún más los ánimos entre ambas escuadras. En la visita de la U de Chile a Lima por el encuentro de ida, se presentaron varios reclamos por parte del equipo peruano, así como los de la U de Chile.
Abogado de U de Chile responde a Alianza Lima
La actitud de ambas equipaciones ha dejado mucho de qué hablar; sin embargo, José Ramón Correa, abogado de la U de Chile, declaró para el programa Cavigol Contigo y expresó abiertamente su malestar debido a las "actitudes hostiles y actos xenófobos de simpatizantes de la Universidad de Chile".
"¿Por qué nos atacan? Porque somos grandes y nos tienen miedo, si no fuéramos grandes y no nos tuvieran miedo, no nos atacaría nadie", fue la defensa que usó el abogado apuntando directamente a Alianza Lima.
Alianza Lima y U de Chile buscan clasificación a semifinales de la Sudamericana.
El cuarto y último finalista de la Copa Sudamericana 2025 se definirá entre Alianza Lima y la Universidad de Chile en Coquimbo. El encuentro se jugará desde las 7:30 p.m. (hora peruana) desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
