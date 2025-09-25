0
¿Será la cábala? Alianza Lima recibió importante visita previo al partido ante U de Chile

Previo al partido ante U de Chile, Alianza Lima recibió una visita de lujo que esperan sea clave para lograr el pase a semifinales de Copa Sudamericana.

Mauricio Ubillus
Alianza Lima tuvo la visita de una persona importante previo al partido de vuelta ante U de Chile.
Alianza Lima tuvo la visita de una persona importante previo al partido de vuelta ante U de Chile. | Difusión
Alianza Lima se juega hoy, jueves 25 de setiembre, su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 ante U de Chile en Coquimbo. Los blanquiazules quieren seguir haciendo historia en el torneo internacional y en la antesala al partido, recibieron una sorpresiva visita que esperan sea de motivación para lograr el objetivo de meterse entre los cuatro mejores equipos del continente.

Prensa chilena se refirió a jugador de Alianza Lima.

PUEDES VER: Prensa chilena da firme comentario sobre jugador de Alianza previo a partido con U de Chile: "Una…"

El último miércoles fue un día especial para el plantel aliancista, pues a su hotel de concentración llegó Cecilio Waterman, exjugador del equipo en 2024 y actual goleador de Coquimbo Unido de la Primera División Chilena. El delantero panameño fue recibido por sus excompañeros y pasaron un momento agradable.

"Linda visita, Cecilio Waterman", publicó Hernán Barcos a través de su historia de Instagram junto con una fotografía que se tomó con el popular 'Aquaman' y el zaguero central Renzo Garcés para inmortalizar el momento.

Cecilio Waterman, Alianza Lima

Cecilio Waterman visitó la concentración de Alianza Lima previo al partido ante U de Chile y se juntó con Hernán Barcos. Foto: Instagram - Hernán Barcos

Cecilio Waterman quiere que Alianza Lima clasifique a semifinales

Pese a que su etapa en el club de La Victoria fue corta, el también ariete de la selección de Panamá quedó enamorado del cuadro 'Íntimo' y cada vez que puede lo recuerda con cariño. Justamente días previos a la revancha contra Universidad de Chile en tierras mapochas, no dudó en decir que alentará a los dirigidos por Néstor Gorosito en el vital compromiso.

"Siempre Alianza. Sí, seré un hincha más este jueves (ante U de Chile)", fueron las declaraciones de Waterman en entrevista con el periodista José Varela mientras firmaba una camiseta aliancista a un hincha a su salida del predio de entrenamientos de Coquimbo Unido.

Video: José Varela

Cecilio Waterman y sus números con Alianza Lima

En su búsqueda de un '9' para la temporada 2024, Alianza Lima sorprendió a la totalidad de sus hinchas a la hora de anunciar el fichaje de Cecilio Waterman, quien llegaba con el cartel de ser uno de los mejores jugadores de la Liga Chilena. Su comienzo fue espectacular, anotando goles importantes, pero las lesiones impidieron que su rendimiento se mantenga y finalmente a fin de la campaña no le renovaron el contrato.

El experimentado atacante de 34 años disputó un total de 1350 minutos en 19 partidos con camiseta blanquiazul en todas las competiciones (Liga 1 y Copa Libertadores), en los que anotó solo cinco tantos, todos por el torneo local. Además, aportó con una asistencia.

Cecilio Waterman, Alianza Lima

Cecilio Waterman solo jugó la temporada 2024 con Alianza Lima. Foto: Transfermarkt

Mauricio Ubillus
Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

