Prensa chilena da firme comentario sobre jugador de Alianza previo a partido con U de Chile: "Una..."

Alianza Lima está a un partido de ponerse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana si logra superar la llave ante U de Chile. El elenco blanquiazul es noticia en suelo sureño, sobre todo por un futbolista que tiene altas probabilidades de sumar minutos en el estadio de Coquimbo.

Nos referimos a Paolo Guerrero, quien fue el gran ausente en el choque de ida que se disputó en Matute. Sin embargo, el 'Depredador' ha trabajado día a día en busca de su recuperación absoluta, por lo que está dentro de la lista de convocados y estará incluido en los suplentes.

Dado este panorama, el reconocido medio TNT Sports Chile no dudó en dirigirse a Paolo Guerrero e indicar sus recientes declaraciones previo al partido ante U de Chile. Es claro que es un referente de Alianza Lima y fútbol peruano, por lo que sus palabras generaron reacción entre los lectores.

"Paolo Guerrero amenaza a La U y envía un potente mensaje. El centrodelantero peruano está listo para ser un aporte en los Blanquiazules que buscan el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana. Y en la previa del vital encuentro entre Azules y Blanquiazules, uno de los referentes del equipo incaico, está listo para ser una alternativa para el equipo que dirige Néstor Pipo Gorosito. La referencia es para Paolo Guerrero, histórico delantero que la rompió en la selección peruana", informó el medio chileno.

Paolo Guerrero es noticia en Chile por su posible regreso a Alianza Lima.

¿Qué declaró Paolo Guerrero previo al Alianza Lima vs U de Chile?

En la antesala del compromiso entre Alianza Lima vs U de Chile, el futbolista blanquiazul no calló ante los medios de prensa y dejó en claro que ha estado recuperándose para poder estar en este trascendental encuentro que podría ser histórico para la institución 'victoriana'.

"Espero poder estar, vengo entrenando dos días con el grupo. Nosotros estamos enfocados en tratar de pasar y hacer un gran partido el jueves. La historia es ser campeones, ese es el objetivo por Alianza y por el Perú", declaró Paolo Guerrero.