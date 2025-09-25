Chileno campeón con Alianza Lima impactó con mensaje previo partido con U de Chile: "Que gane..."

Alianza Lima se prepara para enfrentar a la U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este será uno de los partidos más importantes de los últimos años para los blanquiazules y será vital para sus aspiraciones internacionales. En la previa, Rodrigo Pérez, exseleccionado chileno que campeonó con los 'íntimos', dio un sorprendente mensaje sobre su exequipo.

Rodrigo Pérez opinó sobre la vuelta entre Alianza Lima vs U de Chile

El exfutbolista chileno Rodrigo Pérez, en diálogo con Radio ADN, se refirió a lo que será la revancha de este duelo y adelantó que será muy disputado entre ambos equipos, ya que ambos tienen la misma ambición para superar esta llave y especialmente por el gran momento que viene atravesando Alianza Lima a nivel internacional..

“Creo que será un partido cerrado, ambos equipos están con la ilusión de seguir avanzando. Alianza hace mucho tiempo que no hacía las cosas bien en el plano internacional, pero la U también tiene los argumentos para poder clasificar a la semifinal", indicó.

En ese sentido, el excampeón con la escuadra victoriana sorprendió al indicar que será un duro encuentro para la escuadra chilena, algo que ya se reflejó en la ida. Además, indicó que será un partido de final reservado, pero reveló su apoyo a la U de Chile.

Alianza Lima buscará su pase a las semifinales venciendo a la U de Chile. Foto: Marco Cotrina/URPI

"No sé si será un partido tan abordable para la U, sobre todo por lo parejo que fue el encuentro en Lima. Cada uno se juega su opción. Va a ser un lindo partido. Que gane el que haga mejor las cosas. Los temas extrafutbolísticos siempre van a pasar. La U solo tiene que preocuparse de jugar bien y seguir avanzando“, finalizó.

Rodrigo Pérez fue campeón con Alianza Lima

Rodrigo Pérez llegó en condición de cedido a Alianza Lima, proveniente de Cobreloa, en la temporada 2026. Donde consiguió levantar el título del torneo peruano, que en aquel momento se llamaba Torneo Descentralizado.