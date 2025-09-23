Cecilio Waterman, jugador de Coquimbo, revela a quién alentará entre Alianza Lima vs U de Chile

Alianza Lima y U de Chile se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, siendo uno de los partidos más esperados por los hinchas de ambos equipos. En ese contexto, y en la previa del encuentro, el exfutbolista Cecilio Waterman se pronunció con un llamativo mensaje.

El exdelantero blanquiazul, actual jugador de Coquimbo Unido, fue consultado sobre el compromiso del equipo de Néstor Gorosito en tierras chilenas, mientras pasaba a bordo de su vehículo. El atacante panameño mostró una clara posición sobre el club al que alentará en el encuentro del jueves.

¿Qué dijo Cecilio Waterman sobre el Alianza Lima vs U de Chile?

Cecilio Waterman manifestó su apoyo para el equipo blanquiazul, confirmando que estará atento al encuentro Alianza Lima vs U de Chile. En conversación con el periodista José Varela, resaltó que siempre sigue al club de La Victoria, por lo que este jueves no será la excepción: “Sí, seré un hincha más”.

Cabe mencionar que el equipo del 'Pipo' tiene la gran chance de hacer historia en la Copa Sudamericana de vencer al conjunto chileno que no podrá contar con el apoyo de sus hinchas por la sanción de la Conmebol. Con la llave abierta, ambos intentarán avanzar de fase.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs U de Chile?

Tras el empate en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima y Universidad de Chile se volverán a encontrar en el compromiso de vuelta a jugarse en tierras chilenas, el próximo jueves 25 de septiembre.