Ni Alianza Lima ni Universitario: Barcelona de Yamal enfrentará a otro equipo en Perú

Barcelona de España causó revuelo en los hinchas peruanos durante los últimos días al conocerse que disputará un partido en el país. En un inicio se reveló que sería ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, sin embargo, ya no será posible por tema calendario, al igual que Alianza Lima.

PUEDES VER: Se filtraron las fuertes palabras de Mano Menezes a Erick Noriega en el vestuario tras penales

En ese contexto, y para sorpresa de los aficionados nacionales y seguidores del cuadro blaugrana, se reveló mayores detalles de este compromiso que promete ser todo un espectáculo, pues contará con la presencia de grandes estrellas como Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferrán Torres, entre otros.

Barcelona genera expectativa en los hinchas peruanos

“Una pregunta que hicieron y que tiene que ver con el tema de Barcelona, que va a venir al Perú… el empresario está definiendo el rival en las próximas horas o días, pero creo que horas. No va a ser la ‘U’, como ya dijimos, por tema calendario, la ‘U’ mismo agradeció el interés, no se puede, las fechas no dan, porque se mantiene el 22 de diciembre”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.

En esa línea, mencionó que el cuadro blanquiazul tampoco será el rival de Barcelona, por lo que se espera conocer al elegido próximamente, resaltando que sí o sí se jugará en Perú.

“Tampoco va a ser Alianza nunca se valoró como tal la situación porque Alianza también tiene el mismo problema que la ‘U’ en el calendario, pero sí viene Barcelona, así que hay que esperar. Creo que si se termina concretando algunas cosas estamos ante un evento muy grande por lo que va a significar no solamente Barcelona, hay que esperar”, agregó.