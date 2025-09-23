Eryc Castillo dejó inesperado mensaje previo a partido con la U de Chile: "Será jod..."

Alianza Lima tendrá un desafío muy importante este jueves, cuando visite a U de Chile en Coquimbo por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules van con todas las expectativas de dar el batacazo, pero en la previa al partido, Eryc Castillo impactó al dar un inesperado mensaje.

El plantel aliancista ya se encuentra en tierras chilenas y, antes de abordar el vuelo, el extremo ecuatoriano fue abordado por la prensa para dejar sus impresiones de lo que sucederá en el Estadio Francisco Sánchez Rumoso, asegurando que el encuentro va a ser muy jod... y bravo de afrontar, pero pidió a la hinchada que tengan confianza en ellos porque lucharán por regresar con la clasificación a las semifinales del torneo continental.

"Complicado, muchachos. Va a ser jod… y bravo. Que el hincha de Alianza Lima confíe en nosotros", declaró la 'Culebra' en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Video: Jax Latin Media

Eryc Castillo sería titular ante U de Chile

Aunque hasta el momento no se conoce un posible once titular de Alianza Lima para la revancha contra los 'Azules', el DT Néstor Gorosito ha venido trabajando con la misión de definir a sus inicialistas. Todo hace indicar que el 'Pipo' le dará la confianza al atacante de 30 años para que arranque las acciones en la zona ofensiva, más precisamente como extremo.

Eryc Castillo sería titular en el ataque de Alianza Lima para la vuelta ante U de Chile. Foto: Marco Cotrina / URPI GLR

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Después del empate sin goles conseguido en Matute, los dirigidos por Néstor Gorosito dependen de sí mismos para escribir su nombre entre los cuatro mejores de la presente edición de la 'Gran Conquista'. Para que ello ocurra, deberán dar el golpe en tierras mapochinas y vencer a Universidad de Chile por cualquier marcador.

La otra posibilidad es que el conjunto victoriano aguante lo más que pueda y logre el empate en los 90 minutos. De esta forma, la definición para conocer al semifinalista de la Sudamericana irá directamente a tanda de penales. Recordemos que los 'Íntimos' ya tienen experiencia, pues eliminaron a Boca Juniors en La Bombonera por la fase previa 2 de la Libertadores a inicios de año.