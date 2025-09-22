0
Futbolista de Alianza Lima está en la mira de varios equipos tras su excelente desempeño en la Copa Sudamericana, y desde Brasil esperan su fichaje. Alianza vive horas decisivas y ya tomó una firme decisión al respecto.

Alianza Lima está disputando el Torneo Clausura de la Liga 1 y la Copa Sudamericana de manera muy asombrosa, lo que ha llevado a que los jugadores del plantel estén siendo observados por diversos clubes de América. Es por eso que, desde la tienda blanquiazul, han tomado una decisión con respecto a las ofertas que están llegando por Eryc Castillo, jugador estrella del equipo íntimo.

Eryc Castillo recibió oferta de club brasileño y Alianza Lima tomó una firme decisión

Según informó el periodista Kevin Pacheco de Radio Programas del Perú (RPP), el futbolista ecuatoriano Castillo sería la prioridad aliancista para renovar con el equipo debido a las diversas ofertas de clubes extranjeros que llegan a la tienda blanquiazul.

eryc castillo alianza lima

Alianza Lima busca la renovación de Eryc Castillo para la temporada 2026.

"La prioridad en Alianza, principalmente por las ofertas que han llegado —en su momento lo buscó Newell's, luego se habló de una posibilidad en Ecuador y en el ascenso de Brasil— es Eryc Castillo", afirmó el periodista.

Debido a que clubes de Ecuador, Brasil y Argentina quieren el fichaje de Castillo, Alianza buscará la pronta renovación de su atacante que viene destacando en la Copa Sudamericana 2025.

Eryc Castillo en Alianza Lima 2025

Eryc Castillo, jugador de nacionalidad ecuatoriana, llegó a Alianza Lima en el presente año como uno de los flamantes fichajes para ayudar a alcanzar los objetivos del club, como ganar la Liga 1 y llegar a las últimas instancias de la Sudamericana. Por ello, su rendimiento ha sido muy bueno.

Castillo disputó el Torneo Apertura y el Torneo Clausura de la Liga 1, donde jugó 14 y 5 partidos respectivamente, logrando 4 goles. En la Copa Libertadores y la Sudamericana, Eryc Castillo ha participado en 12 y 5 encuentros, anotando 3 y 2 goles respectivamente. Su rendimiento ha sido eficiente, llegando a los cuartos de final y ahora espera clasificar con Alianza a las semifinales venciendo a la U. de Chile.

No olvides revisar tu agenda deportiva

