Alianza Lima quiere romper el mercado y firmar a figura que pertenece a Godoy Cruz para el 2026
Pensando en la próxima temporada, Alianza Lima quiere contar con futbolista que pertenece a Godoy Cruz y está trabajando para concretar su firma de contrato.
Alianza Lima sigue viviendo una temporada 2025 de ensueño, sobre todo a nivel internacional. Esto quiere replicar el próximo año, por lo que la dirigencia blanquiazul está trabajando para conformar un plantel ganador. Bajo esa premisa, en el club tiene en sus planes dar el golpe en el mercado de pases y concretar la firma de un importante jugador que pertenece a Godoy Cruz.
Hay muchos nombres que vienen sobresaliendo en el plantel dirigido por Néstor Gorosito. Uno de ellos es Alan Cantero, quien está actualmente cedido por Godoy Cruz de su país. Debido al nivel mostrado hasta el momento con los 'Íntimos', están pensando seriamente en ejecutar la opción de compra por el atacante argentino para el 2026. Así lo dio a conocer el periodista José Varela.
"Alianza Lima tiene en sus planes al futbolista argentino Alan Cantero de cara a la temporada 2026. 'Íntimos' ejecutarían la opción de compra que presentó Godoy Cruz al momento de cederlo a préstamo por el 2025", informó el citado comunicador mediante una publicación en su red social X (antes llamado Twitter).
Alianza Lima estaría contemplando la posibilidad de comprar el pase de Alan Cantero para el 2026. Foto: Alianza Lima
Alan Cantero ha participado en ocho goles de Alianza Lima este 2025
El polifuncional futbolista de 27 años llegó con poca expectativa de los hinchas aliancistas debido a los clubes donde había jugado en su carrera. Sin embargo, a base de buenos rendimientos se fue ganado un espacio importante en la condieración de los aficionados y del propio Néstor Gorosito.
Hasta el momento, el 'Tractor' ha disputado 1226 minutos en 24 partidos entre todas las competiciones (Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana), en los que aportó con ocho de los goles anotados por los victorianos en la campaña, más precisamente con cuatro tantos y cuatro asistencias.
Alan Cantero será titular ante Comerciantes Unidos
Alianza Lima disputa este domingo un importante compromiso ante Comerciantes Unidos en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. En este duelo, donde los blanquiazules se juegan sus opciones de seguir en carrera por el título del segundo certamen del año, Alan Cantero arrancará las acciones como titular en la posición de centrodelantero.
