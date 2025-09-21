DT de Comerciantes Unidos dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras derrota: "Es de..."

Alianza Lima cerró la jornada dominical de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 goleando 4-0 a Comerciantes Unidos en Matute, en un duelo donde los blanquiazules pudieron sacar adelante un resultado ante un rival que le complicó las cosas. El DT de las 'Águilas Cutervinas', Claudio Biaggio, sorprendió al expresarse con firme calificativo sobre los dirigidos por Néstor Gorosito.

Después del pitido final, el entrenador argentino se dio un tiempo para charlar con los medios de comunicación y calificó a los 'Íntimos' como un rival de jerarquía que piensa distinto a sus dirigidos ya que están peleando por ser campeones nacionales. Además, señaló que pese a la categoría que tienen, por un momento les controlaron el encuentro.

"En el segundo tiempo arriesgamos un poquito más, intentamos, me parece que tuvimos la chance para convertir, no se dio. El rival es de jerarquía que piensa diferente a nosotros, que está peleando por el campeonato. Esa jerarquía se puede ver en algún momento del partido, pero por momentos lo tuvimos controlado, estuvimos bien hasta que encontraron el gol", declaró en conferencia de prensa.

Claudio Biaggio puso a Alianza Lima entre los más grandes del Perú

En esa misma línea, el 'Pampa' se deshizo en elogios hacia el elenco victoriano, asegurando que son un equipo grande del fútbol peruano que está mentalizado en la Copa Sudamericana, además de resaltar la jerarquía que tienen como plantel, con futbolistas que marcan la diferencia en el campeonato local.

"El rival al que enfrentamos hoy es uno diferente. Un rival grande, un equipo importante de Perú que está pensando en lo que es Copa y también tenía que sumar porque sabía que nosotros podíamos complicarlo, pero la jerarquía de los jugadores te marca la diferencia", agregó el técnico de 58 años.

Claudio Biaggio no le pudo ganar a Alianza Lima en su primer enfrentamiento

Es preciso señalar que Claudio Biaggio tiene una corta experiencia en el fútbol peruano y Comerciantes Unidos es su segundo club dirigido en nuestro país. En 2024 tomó las riendas de ADT por cuatro partidos, pero nunca se había enfrentado a Alianza Lima, cosa que recién pudo hacerlo en este Torneo Clausura, pero sin éxito.