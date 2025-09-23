0

Carlos Zambrano deja fuerte comentario al hincha de Alianza Lima tras su expulsión: "Crea..."

El zaguero de Alianza Lima, Carlos Zambrano, no se guardó nada y se dirigió a los hinchas blanquiazules tras su expulsión que lo hará perderse la vuelta ante U de Chile.

Mauricio Ubillus
Carlos Zambrano se perderá la vuelta ante U de Chile por su expulsión.
Carlos Zambrano se perderá la vuelta ante U de Chile por su expulsión. | Composición Líbero
Alianza Lima llegó este martes a tierras chilenas para lo que será el trascendental partido ante U de Chile por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Una de las bajas que tendrán los blanquiazules es Carlos Zambrano, quien fue expulsado en la ida. Sin embargo, el 'Kaiser' sorprendió al dirigirse a los hinchas de forma contundente.

Eryc Castillo se perfila para ser titular en Alianza Lima para la vuelta ante U de Chile.

PUEDES VER: Eryc Castillo dejó inesperado mensaje previo a partido con la U de Chile: "Será jod…"

Previo al viaje de la delegación aliancista a tierras chilenas, el experimentado zaguero central no dudó en hacerle un importante pedido a los aficionados 'Íntimos', de que crean en el plantel dirigido por Néstor Gorosito, que luchará por hacer las cosas bien en Coquimbo y regresar a nuestro país con la clasificación a las semifinales de la competición continental.

"A la hinchada le decimos que crea en el grupo, que vamos a hacer las cosas bien y vamos a tratar de clasificar (a semifinales de Copa Sudamericana). Trataremos de hacer un partido inteligente", declaró el 'León' en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Video: Jax Latin Media

Carlos Zambrano viajó con la delegación de Alianza Lima a Chile: ¿Por qué lo hizo?

A pesar de no poder disputar la revancha contra el 'Romántico Viajero', el club de La Victoria tomó la decisión de incluir a Zambrano en la lista de viajeros a Chile. ¿La razón? De acuerdo al periodista Gerson Cuba, lo que buscan con la presencia del futbolista de 36 años es que la plantilla refuerce su unión con el objetivo de quedar entre los cuatro mejores del certamen Conmebol.

Carlos Zambrano, Alianza Lima

Carlos Zambrano viajó con Alianza Lima pese a su expulsión y estar suspendido para la vuelta ante U de Chile. Foto: Alianza Lima

Así fue la expulsión de Carlos Zambrano ante U de Chile

A los 63 minutos del compromiso de ida entre Alianza Lima vs. U de Chile disputado el pasado jueves en Matute, Carlos Zambrano fue a la marca de forma vehemente sobre el volante Charles Aránguiz, propinándole un codazo en el rostro que vio el árbitro brasileño Ramón Abatti, quien no dudó en mostrarle la segunda amarilla y posteriormente la tarjeta roja.

Video: ESPN

¿Quién reemplazará a Carlos Zambrano en el Alianza Lima vs. U de Chile?

Con su suspensión, todo haría indicar que el elegido por Néstor Gorosito y su comando técnico para reemplazar a Carlos Zambrano en la vuelta frente a Universidad de Chile en Coquimbo por la Copa Sudamericana será Gianfranco Chávez, quien acompañará a Renzo Garcés en la zaga central blanquiazul.

