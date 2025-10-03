- Hoy:
Ex Alianza Lima cuestiona lista de Barreto con fuerte comentario: "No es un club para..."
Manuel Barreto dio a conocer su lista de convocados de la selección peruana para enfrentar a Chile y generó diversas opiniones en la hinchada.
La selección peruana inicia una nueva etapa con Manuel Barreto como entrenador, quien dio a conocer su lista de convocados recientemente con algunas sorpresas. Como era de esperarse, generó diversas reacciones en los hinchas y exfutbolistas, siendo Reimond Manco uno de ellos.
El exvolante nacional no dudó en referirse a esta nómina que tiene nuevos nombres, además de algunos futbolistas que han sido convocados en más de una ocasión. Para el exmediocampista de Alianza Lima, la Bicolor no debe ser usada como un club para probar jugadores.
Reimond Manco y un rotundo mensaje sobre convocatoria de Manuel Barreto
“Para mí, la selección, así esté penúltima o última; tienen que ir los mejores. La selección no es un club para probar jugadores, entonces en base a eso sí está bien. Hay que hacer algunos cambios, digamos, en jugadores que vienen saliendo, pero que vienen saliendo con proyección de selección”, dijo.
En esa línea, Reimond Manco indicó que algunos de los jugadores convocados no tienen experiencia en selección, por lo que no dudó en dejar un contundente mensaje.
“Acá en esta convocatoria hay jugadores que no tienen 19 o 20 años, que ya tienen 26, 27 y que nunca han estado en una selección. Y no porque sean malos, sino porque no tienen nivel de selección. ¿Qué te hace pensar que va a cambiar eso?”, agregó.
¿Cuándo jugará la selección peruana este 2025?
Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará este 10 de octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.
