0
EN VIVO
Alianza Lima vs ADIFFEM EN DIRECTO por Copa Libertadores Femenina

El delantero argentino que se formó en River Plate y puede jugar por la selección peruana

Es delantero, nació en Argentina, pero su mamá es peruana. Por esa razón, el goleador puede recibir el llamado de Barreto y defender a la bicolor.

Jesús Yupanqui
Se formó en River Plate, es argentino, pero puede jugar por la selección peruana
Se formó en River Plate, es argentino, pero puede jugar por la selección peruana | FPF
COMPARTIR

Se inició una nueva etapa en la selección peruana. El objetivo es fortalecer la bases para las próximas generaciones de jugadores nacionales. Además, se busca integrar a los futbolistas que nacieron lejos de nuestro país, pero que pueden defender a la bicolor (como Lapadula y Sonne).

Fabio Gruber en la mira de la selección peruana.

PUEDES VER: Filtran complicado motivo por el cual Fabio Gruber aún no juega en la selección peruana

Hay diversos nombres en la lista. Algunos son conocidos por los hinchas y otros recién empiezan a tener eco. Este es el caso de Marco Rivas Rojas, delantero que la rompe en Argentina y se formó en River Plate.

¿Quién es Marco Rivas Rojas?

Víctor Zaferson dio detalles de Marco Rivas Rojas. El delantero es de la categoría 2008, nació en Argentina. Su papá es paraguayo y su madre peruana. Se formó en River Plate y Tigre. Destaca por su capacidad para adaptarse como centro atacante o de enganche. Además, le gusta rematar de lejos.

Sonó en la 'Albirroja', pero -al parecer- su deseo es defender la camiseta nacional. Estuvo en la selección peruana Sub-17 y es uno de los referentes de la bicolor Sub-18, que acaba de disputar un amistoso con Uruguay.

En el duelo ante la Celeste, Perú cayó 2-1. Rojas anotó el tanto para el combinado patrio y realizó un gran papel. El goleador de Atlético Tigre de Argentina se las ingenió para llevar peligro al campo uruguayo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima definió el futuro de Guillermo Viscarra y confirmó también su partida: "MLS"

  2. ¡Atención! FIFA evalúa fuertes sanciones contra el fútbol peruano por fallo a favor de Ayacucho FC

  3. Filtran complicado motivo por el cual Fabio Gruber aún no juega en la selección peruana

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano