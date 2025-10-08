El delantero argentino que se formó en River Plate y puede jugar por la selección peruana

Se inició una nueva etapa en la selección peruana. El objetivo es fortalecer la bases para las próximas generaciones de jugadores nacionales. Además, se busca integrar a los futbolistas que nacieron lejos de nuestro país, pero que pueden defender a la bicolor (como Lapadula y Sonne).

Hay diversos nombres en la lista. Algunos son conocidos por los hinchas y otros recién empiezan a tener eco. Este es el caso de Marco Rivas Rojas, delantero que la rompe en Argentina y se formó en River Plate.

¿Quién es Marco Rivas Rojas?

Víctor Zaferson dio detalles de Marco Rivas Rojas. El delantero es de la categoría 2008, nació en Argentina. Su papá es paraguayo y su madre peruana. Se formó en River Plate y Tigre. Destaca por su capacidad para adaptarse como centro atacante o de enganche. Además, le gusta rematar de lejos.

Sonó en la 'Albirroja', pero -al parecer- su deseo es defender la camiseta nacional. Estuvo en la selección peruana Sub-17 y es uno de los referentes de la bicolor Sub-18, que acaba de disputar un amistoso con Uruguay.

En el duelo ante la Celeste, Perú cayó 2-1. Rojas anotó el tanto para el combinado patrio y realizó un gran papel. El goleador de Atlético Tigre de Argentina se las ingenió para llevar peligro al campo uruguayo.