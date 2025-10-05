0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Eryc Castillo dio inesperado comentario sobre el liderato de Universitario: "No creo..."

Eryc Castillo, volante de Alianza Lima, lanzó un contundente comentario sobre el liderato de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Luis Blancas
Eryc Castillo dio fuerte comentario sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura
Eryc Castillo dio fuerte comentario sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura | Composición: Líbero
Alianza Lima perdió 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, complicando cada vez más sus posibilidades de obtener el título del segundo campeonato del año y, peor aún, de soñar con sumar una estrella más a sus logros. En contraste, Universitario de Deportes está teniendo un buen desempeño, ocupando actualmente el primer lugar y sacándole 12 puntos de ventaja a los íntimos.

Eryc Castillo dio fuerte mensaje sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura

Eryc Castillo fue consultado por los periodistas sobre el liderato de Universitario en el Torneo Clausura 2025 y a un paso de coronarse campeón nacional si siguen obteniendo victorias.

Video: Ovación

"Fastidio no creo, simplemente nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Los resultados marcan las cosas. Lamentablemente no han salido los resultados que queríamos", afirmó.

Las palabras de Castillo explican que el cuadro de Alianza Lima no se siente incómodo al ver al clásico rival en los primeros puestos, a diferencia de ellos que están en la parte de abajo.

También señaló que si Universitario se encuentra en esa posición es porque ha venido haciendo las cosas bien y ganando partidos, algo que no han logrado durante estos últimos encuentros.

Por otro lado, el delantero ecuatoriano también expresó su malestar al referirse al uso del VAR en el fútbol peruano, ya que considera que no se está utilizando de manera adecuada en los partidos de Alianza Lima.

"Si se dan cuenta, la acción está disponible para todos y es polémica. ¿Qué más podemos decir? Son cuestiones que ya no nos competen a nosotros; simplemente jugamos. Más allá de que se obtenga un resultado o algo similar a lo que el VAR indique, los árbitros siempre expresan: 'Ah, no, las de Alianza sí las veo, las otras no", declaró de forma contundente.

