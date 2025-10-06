Los jugadores que no seguirán en Alianza Lima tras finalizar la temporada, según Silvio Valencia

Si el campeonato termina hoy, Alianza Lima sumaría un nuevo año sin ganar el título nacional. Incluso, está lejos de la disputa por el Torneo Clausura. Esto desespera a los hinchas, quienes exigen a los directivos tomar acciones para la temporada 2026.

Según señaló Silvio Valencia, son dos jugadores que no seguirán en Alianza Lima. Ambos llegaron a Matute con grandes expectativas, pero -al parecer- no cumplieron con las exigencias y su futuro estará lejos del conjunto victoriano.

"Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini no seguirán en el equipo de La Victoria de cara a la temporada 2026", expresó el 'Sensei' en el programa 'Datazo'.

Además, el comunicador puntualizó que Paolo Guerrero y Hernán Barcos seguirán en Alianza Lima por toda la temporada 2026. Ambos delanteros son piezas claves en el sistema ofensivo de los blanquiazules.

¿Néstor Gorosito seguirá en Alianza Lima?

Franco Navarro habló las negociaciones con Néstor Gorosito para renovar su vínculo contractual con Alianza Lima. El directivo blanquiazul señaló es importante la continuidad para sostener un proyecto.

"Yo vuelvo a repetir, para sostener un proyecto se necesita continuidad. Se hicieron muchas cosas buenas, pero es el momento de corregir las otras que no se hicieron bien, tenemos este tiempo corto antes que finalice el torneo y cómo finaliza. Pero debemos estar preparados para lo que venga al fin del año", indicó el director deportivo de Alianza Lima a Fútbol en América.