0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Los jugadores que no seguirán en Alianza Lima tras finalizar la temporada, según Silvio Valencia

¿Novedades en Matute? Silvio Valencia sorprendió tras mencionar a los jugadores que no continuarán su carrera en Alianza Lima tras finalizar la temporada 2025.

Jesús Yupanqui
Silvio Valencia señaló los jugadores que no continuarán en Alianza Lima
Silvio Valencia señaló los jugadores que no continuarán en Alianza Lima | FOTO: Líbero
COMPARTIR

Si el campeonato termina hoy, Alianza Lima sumaría un nuevo año sin ganar el título nacional. Incluso, está lejos de la disputa por el Torneo Clausura. Esto desespera a los hinchas, quienes exigen a los directivos tomar acciones para la temporada 2026.

Alianza Lima se pronunció sobre la continuidad de Néstor Gorosito

PUEDES VER: Alianza Lima se pronunció sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras dura derrota en Huánuco

Según señaló Silvio Valencia, son dos jugadores que no seguirán en Alianza Lima. Ambos llegaron a Matute con grandes expectativas, pero -al parecer- no cumplieron con las exigencias y su futuro estará lejos del conjunto victoriano.

"Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini no seguirán en el equipo de La Victoria de cara a la temporada 2026", expresó el 'Sensei' en el programa 'Datazo'.

Además, el comunicador puntualizó que Paolo Guerrero y Hernán Barcos seguirán en Alianza Lima por toda la temporada 2026. Ambos delanteros son piezas claves en el sistema ofensivo de los blanquiazules.

¿Néstor Gorosito seguirá en Alianza Lima?

Franco Navarro habló las negociaciones con Néstor Gorosito para renovar su vínculo contractual con Alianza Lima. El directivo blanquiazul señaló es importante la continuidad para sostener un proyecto.

"Yo vuelvo a repetir, para sostener un proyecto se necesita continuidad. Se hicieron muchas cosas buenas, pero es el momento de corregir las otras que no se hicieron bien, tenemos este tiempo corto antes que finalice el torneo y cómo finaliza. Pero debemos estar preparados para lo que venga al fin del año", indicó el director deportivo de Alianza Lima a Fútbol en América.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¿Perú o Australia? Alexander Robertson tomó una decisión y comunicó que selección defenderá

  2. ¿En qué fecha Universitario se puede proclamar tricampeón de la Liga 1?

  3. Jesús Castillo dio firme calificativo al partido contra Sporting Cristal: "Un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano