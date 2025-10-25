- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Millonaria multa y obras paralizadas: la FPF en el ojo de la tormenta por escándalo en la Videna
Se clausuró las obras en la Videna por falta de permisos, y la gestión de Sabrina Martín, secretaria general de la FPF, quedó en el centro de la polémica.
La Federación Peruana de Fútbol atraviesa un nuevo episodio de controversia tras la clausura de las obras en la Videna. El ambicioso proyecto que contemplaba la construcción de un moderno complejo deportivo —incluyendo un hotel exclusivo para la selección peruana y nuevas oficinas administrativas— fue paralizado por disposición de la Municipalidad de San Luis.
PUEDES VER: Liga 1 tomó radical medida en caso que Universitario logre el tricampeonato en Tarma ante ADT
Según información que dio a conocer el medio Exitosa Deportes, los permisos de construcción no estaban actualizados ni alineados con las nuevas normativas urbanas, lo que motivó el cierre temporal del recinto. El hecho ha encendido las alarmas dentro de la FPF, donde se señala como principal responsable a la Secretaría General, Sabrina Martin, quien es la encargada de gestionar los trámites legales y administrativos del organismo.
La remodelación de la Videna con apoyo de Conmebol y FIFA, buscaba elevar el estándar de infraestructura deportiva en el país, pero ahora queda en pausa, envuelta en cuestionamientos sobre gestión, transparencia y cumplimiento normativo. ¿Habrá consecuencias internas?
¿Qué pasará con la construcción de la nueva casa de la selección peruana?
Ahora, la FPF deberá asumir una fuerte sanción económica y emprender una serie de trámites legales para reactivar el proyecto. La multa impuesta no solo representa un golpe financiero, sino también un llamado de atención sobre la gestión interna del organismo, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de normativas municipales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50