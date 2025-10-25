Millonaria multa y obras paralizadas: la FPF en el ojo de la tormenta por escándalo en la Videna

La Federación Peruana de Fútbol atraviesa un nuevo episodio de controversia tras la clausura de las obras en la Videna. El ambicioso proyecto que contemplaba la construcción de un moderno complejo deportivo —incluyendo un hotel exclusivo para la selección peruana y nuevas oficinas administrativas— fue paralizado por disposición de la Municipalidad de San Luis.

PUEDES VER: Liga 1 tomó radical medida en caso que Universitario logre el tricampeonato en Tarma ante ADT

Según información que dio a conocer el medio Exitosa Deportes, los permisos de construcción no estaban actualizados ni alineados con las nuevas normativas urbanas, lo que motivó el cierre temporal del recinto. El hecho ha encendido las alarmas dentro de la FPF, donde se señala como principal responsable a la Secretaría General, Sabrina Martin, quien es la encargada de gestionar los trámites legales y administrativos del organismo.

La remodelación de la Videna con apoyo de Conmebol y FIFA, buscaba elevar el estándar de infraestructura deportiva en el país, pero ahora queda en pausa, envuelta en cuestionamientos sobre gestión, transparencia y cumplimiento normativo. ¿Habrá consecuencias internas?

¿Qué pasará con la construcción de la nueva casa de la selección peruana?

Ahora, la FPF deberá asumir una fuerte sanción económica y emprender una serie de trámites legales para reactivar el proyecto. La multa impuesta no solo representa un golpe financiero, sino también un llamado de atención sobre la gestión interna del organismo, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de normativas municipales.