Jairo Concha revela sus intenciones vistiendo la '10' en la selección peruana: "Mi nombre..."

A lo largo del 2025, Jairo Concha ha demostrado un gran nivel con la camiseta de Universitario y las convocatorias a la selección mayor nacional confirmaron que es uno de los elegidos para marcar el camino de Perú con miras al futuro. En el último partido de la Bicolor, el jugador de la 'U' vistió la '10' del equipo.

Con Universitario está cerca de conquistar el Clausura 2025 y con ello coronarse como el tricampeón del fútbol peruano. En tanto, Jairo Concha también tiene claro sus objetivos con la camiseta de la selección que está en una etapa de transición a manos de Manuel Barreto. Además de ser titular, también llevó puesto el número 10 en la camiseta. Esto significa una gran responsabilidad y el futbolista de 26 años lo sabe.

"Me pone muy contento. Toda mi vida desde que soy jugador profesional trabajo para estar en la Selección Peruana. Sinceramente, creo que ahora estoy en un mejor momento, en el que puedo jugar, tratar de asumir, de ya ser convocado recurrentemente y tratar que mi nombre nunca falte en esa lista", señaló Jairo Concha.

Jairo Concha sabe el gran nivel que ha demostrado en los últimos meses y espera poder seguir estando a la altura para también vestir los colores de la selección peruana de la mejor manera posible pensando en la clasificación al próximo Mundial. "Contento y con ganas de jugar para seguir demostrando desde donde me toque", agregó.

Equipos en los que jugó Jairo Concha

Jairo Concha, de 26 años, inició su trayectoria en el fútbol profesional con la Universidad de San Martín. Sus destacadas actuaciones dejó en claro que desde muy joven sería una promesa para el deporte nacional. Luego, en el 2020 llegó a Alianza Lima y en enero de 2024 llegó a Universitario de Deportes.