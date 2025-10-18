- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Al Nassr vs Al Fateh
- Cienciano vs Cusco
- Barcelona vs Girona
- Cruz Azul vs. América
- Minedu
¡Confirmado! Partido de Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura se jugará sin VAR
En medio de la alta expectativa por ver el partido de Sporting Cristal vs Universitario, ahora se conoció mediante la FPF que no habrá VAR en estos 90 minutos.
Uno de los compromisos más esperados por la afición es el que protagonizarán Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Clausura. Ambos elencos captarán la atención de millones de aficionados, por lo que ahora se ha confirmado, mediante la FPF, que dicho compromiso no contará con VAR para los 90 minutos.
PUEDES VER: Se confirmó la fecha y hora del Sporting Cristal vs. Universitario, vital partido por el Clausura
Se trata del encuentro entre celestes y cremas por la ida de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Este choque se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 19 de octubre, en el que las autoridades del certamen han revelado que no habrá jueces de videoarbitraje.
Universitario y Sporting Cristal jugarán por la semifinal del Torneo Clausura.
Mediante el portal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se confirmó la lista de jueces para cada uno de los partidos que corresponden a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Como se aprecia en el documento, no hay responsables en el VAR, por lo que todo se llevará en base a las normativas FIFA que se usaban tradicionalmente.
Árbitras del Sporting Cristal vs Universitario: semifinal Torneo Clausura
Estos son los nombres de las árbitras que impartirán justicia en los primeros 90 minutos de la semifinal entre Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.
- Árbitra principal: Gaby Oncoy
- Asistente 1: Gladys Salazar
- Asistente 2: Ariana Morales
- Cuarta árbitra: Ingrid Rodríguez
- Asesora: Melany Bermejo
Lista de árbitras para la semifinal de la Liga Femenina. Foto: FPF.
Vale aclarar, que el primer encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo, mientras que la vuelta se jugará en Campo Mar, Lurín. En ninguno de los dos cotejos habrá presencia del VAR, por lo que se aguarda que haya novedades para la llave final de esta emotiva definición.
Según reveló el portal "BarrioSCervecero", Sporting Cristal solicitó a la FPF que haya presencia del VAR, pero la respuesta fue negativa debido a que Campo Mar no tiene la infraestructura para el uso de la tecnología. Adicional a ello, la directiva celeste pidió una observación en la terna arbitral, pero CONAR negó el pedido.
Fechas de la semifinal de Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura Liga Femenina 2025
El partido de ida entre celestes y cremas se disputará este domingo 19 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo a las 11:00 horas. En el caso del choque de vuelta, se programó para el domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas en Campo Mar U. La transmisión de ambos cotejos se verá por Movistar Deportes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50