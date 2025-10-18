¡Confirmado! Partido de Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura se jugará sin VAR

Uno de los compromisos más esperados por la afición es el que protagonizarán Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Clausura. Ambos elencos captarán la atención de millones de aficionados, por lo que ahora se ha confirmado, mediante la FPF, que dicho compromiso no contará con VAR para los 90 minutos.

Se trata del encuentro entre celestes y cremas por la ida de la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Este choque se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 19 de octubre, en el que las autoridades del certamen han revelado que no habrá jueces de videoarbitraje.

Universitario y Sporting Cristal jugarán por la semifinal del Torneo Clausura.

Mediante el portal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se confirmó la lista de jueces para cada uno de los partidos que corresponden a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Como se aprecia en el documento, no hay responsables en el VAR, por lo que todo se llevará en base a las normativas FIFA que se usaban tradicionalmente.

Árbitras del Sporting Cristal vs Universitario: semifinal Torneo Clausura

Estos son los nombres de las árbitras que impartirán justicia en los primeros 90 minutos de la semifinal entre Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Árbitra principal: Gaby Oncoy

Asistente 1: Gladys Salazar

Asistente 2: Ariana Morales

Cuarta árbitra: Ingrid Rodríguez

Asesora: Melany Bermejo

Lista de árbitras para la semifinal de la Liga Femenina. Foto: FPF.

Vale aclarar, que el primer encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo, mientras que la vuelta se jugará en Campo Mar, Lurín. En ninguno de los dos cotejos habrá presencia del VAR, por lo que se aguarda que haya novedades para la llave final de esta emotiva definición.

Según reveló el portal "BarrioSCervecero", Sporting Cristal solicitó a la FPF que haya presencia del VAR, pero la respuesta fue negativa debido a que Campo Mar no tiene la infraestructura para el uso de la tecnología. Adicional a ello, la directiva celeste pidió una observación en la terna arbitral, pero CONAR negó el pedido.

Fechas de la semifinal de Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura Liga Femenina 2025

El partido de ida entre celestes y cremas se disputará este domingo 19 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo a las 11:00 horas. En el caso del choque de vuelta, se programó para el domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 horas en Campo Mar U. La transmisión de ambos cotejos se verá por Movistar Deportes.