'Canchita' Gonzáles y su contundente mensaje antes de enfrentar a Universitario: "Ya estamos..."

Las victorias frente a Garcilaso continúan a favor de Sporting Cristal y a pesar de que el gol llegó en los últimos minutos, la anotación de Irven Ávila fue suficiente para sumar tres valiosos puntos que los hace escalar posiciones en la tabla general. Aunque todavía están lejos del líder Universitario, el próximo partido podría ser clave para sus sueños de seguir peleando por el campeonato.

En la tabla general, Universitario se mantiene como líder con un total de 30 puntos y luego están Cusco junto a Sporting Cristal sumando 26 y 22 puntos, respectivamente. Si Cristal gana su próximo encuentro frente a Universitario, podría acortar la ventaja a la espera de un desliz de los merengues.

'Canchita' Gonzáles envía mensaje a Universitario

En medio de la expectativa por el tricampeonato de Universitario, los jugadores de Sporting Cristal tienen claro que la victoria frente a Garcilaso hace que mantengan viva la esperanza de pelear por el Torneo Clausura 2025. En ese sentido, Christofer Gonzáles expresó la actitud del equipo para enfrentar a la 'U'.

"Ahora hay que enfocarnos en llegar, en descansar. Tenemos pocos días para recuperarnos y ya estamos enfocados en lo que viene", señaló el jugador de 33 años. Sporting Cristal regresa a Lima con una valiosa victoria en la cancha de Deportivo Garcilaso que lo dejó en la tercera posición de la tabal.

(Video: Entre Bolas)

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario se jugará el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. La victoria de Universitario podría alejarlos aún más de sus rivales, mientras que los rimenses tienen la posibilidad de terminar con la racha de victorias de los dirigidos por Jorge Fossati.