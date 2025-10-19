Lapadula dejó fuerte mensaje sobre la nueva selección peruana tras Qatar 2022: "Perdimos…"

Gianluca Lapadula es para muchos hinchas de la selección peruana uno de los delanteros más importantes de los últimos años, con amplia experiencia en Europa donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, y tras quedar fuera del Mundial 2026, se pronunció sobre el combinado nacional.

Fue en la reciente edición del programa ‘Enfocados’, un espacio de entrevistas a figuras del deporte que Jefferson Farfán conduce junto al también exfutbolista Roberto Guizasola, donde el ‘Bambino’ habló de la Blanquirroja y el cambio que notó después de la eliminación en el repechaje de Qatar 2022 con Ricardo Gareca a la cabeza.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre la selección peruana?

En una parte de la entrevista, la ‘Foquita’ le consultó al ‘Bambino’ si cree que la Blanquirroja ha perdido lo que se vivía antes cuando estaba el grupo habitual como Christian Cueva, entre otros, y si considera que no es la misma. El delantero de Spezia le dejó una contundente respuesta.

“Sin faltar el respeto a nadie, no quiero atacar a nadie, pero yo creo que perdimos nuestra esencia, lo que yo siento. No es culpa de nadie, pero en los partidos noté algo, no que no había ganas ni sentimiento de jugar, pero una manera de jugar diferente”, dijo el delantero italo-peruano.

(Video: YouTube JF10 TV)

Asimismo, Jefferson Farfán le consultó a Gianluca Lapadula si tiene una revancha personal o si tiene la idea de ser goleador histórico de la Blanquirroja luego de haber demostrado su gran entrega en los partidos cuando Ricardo Gareca estaba al mando de la Blanquirroja. Al respecto, 'Lapagol' resaltó que le encantaría volver a vivir los gratos momentos con el plantel.

"Sin duda me encantaría volver a vivir los momentos que vivía con la selección, eso sin duda, con goles, con sentimiento, de disfrutar dentro del campo", explicó.

Gianluca Lapadula: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Gianluca Lapadula tiene un valor en el mercado actual de 750 mil €.