Alianza Lima recuperó a pieza importante para vital partido ante Melgar: "A disposición"

Alianza Lima quedó sin opciones de ser campeón de la Liga 1 el último fin de semana pese a que le tocó descansar. Sin embargo, los blanquiazules están enfrascados en la lucha quedar lo más arriba posible entre los primeros cuatro lugares del acumulado y tendrán este viernes un duro enfrentamiento contra Melgar en Matute.

En tienda aliancista saben perfectamente que los arequipeños son un rival directo en la pelea para ser Perú 2 en la próxima Copa Libertadores, por lo que buscará quedarse con los tres puntos de su feudo. Justamente, en la previa al vital encuentro, se supo que una pieza importante del plantel podrá ser tomado en cuenta nuevamente.

Alianza Lima recuperó a importante jugador para enfrentar a Melgar

En los últimos dos encuentros de los 'Íntimos', Alan Cantero fue baja debido a que presentó problemas musculares leves, las cuales ha superado. Por ello, el ariete argentino podrá ser una alternativa con la que pueda contar el DT Néstor Gorosito para el compromiso frente al 'Dominó', aunque la decisión final la tomará 'Pipo'.

"Alan Cantero está recuperado y queda a disposición del comando técnico de Alianza Lima para enfrentar a Melgar", informó el periodista deportivo Gerson Cuba mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X (anteriormente llamado Twitter).

Alan Cantero se recuperó de sus molestias musculares y podrá ser considerado para el partido ante Melgar. Foto: Alianza Lima

Alan Cantero se juega su permanencia en Alianza Lima

Es preciso señalar que este cotejo con Melgar será muy importante para varios jugadores de la plantilla de Alianza Lima, sobre todo para el atacante de 27 años, quien de aún no se sabe a ciencia cierta su permanencia en el equipo con miras al 2026. Es más, el nacido en San Juan deberá tener un cierre de año muy bueno para tener la opción de seguir vistiendo la blanquiazul.

Como se sabe, actualmente se encuentra cedido por Godoy Cruz, club que solo aceptará una compra por el futbolista, opción que deberá ejecutar la institución de La Victoria hasta el 15 de noviembre próximo, quien quiere esperar a que finalice el campeonato para tomar una decisión definitiva.

Números de Alan Cantero con Alianza Lima

A falta de tres jornadas para el término de la Liga 1, Alan Cantero ha disputado un total de 1523 minutos en 28 encuentros en todas las competiciones (torneo local, Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana), en los que marcó cinco goles y dio cuatro asistencias.