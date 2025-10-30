¿Batacazo? Exfigura de Granada de España se luce en fotografía con jugador de Alianza Lima

Alianza Lima ya comenzó su planificación para la temporada 2026 tras quedarse sin el título en la Liga 1 2025. Con el objetivo de volver a la gloria, la directiva busca reforzar su plantel con jugadores de jerarquía, y entre los nombres que suenan destaca un exjugador del Granada de España que encendió la ilusión de los hinchas al mostrarse junto a un actual integrante del equipo blanquiazul.

Exfigura de Granada publicó fotografía con jugador de Alianza Lima

En las últimas semanas, Darwin Machís ha sido uno de los futbolistas más mencionados luego de conocerse que Alianza Lima lo tiene en carpeta para reforzar su ofensiva. El venezolano, de amplia trayectoria internacional, tiene posibilidades de convertirse en una pieza clave para potenciar el ataque del cuadro íntimo.

En medio de estos rumores, Machís sorprendió al publicar una fotografía junto a Sergio Peña, actual jugador aliancista. La imagen, difundida en su cuenta de Instagram y luego reposteada por Peña, fue interpretada por muchos hinchas como una señal de cercanía y un posible guiño hacia el club de La Victoria.

Darwin Machis se rencontró con Sergio Peña y publicó fotografía en medio del interés de Alianza Lima por su fichaje.

Ambos jugadores coincidieron en el Granada de España entre 2017 y 2018, etapa en la que Machís llegó a nacionalizarse español para facilitar el fichaje de Sergio Peña. Desde entonces mantienen una buena relación, y su reciente reencuentro ha despertado la ilusión de los seguidores que sueñan con verlos juntos nuevamente, esta vez defendiendo la camiseta blanquiazul.

Darwin Machis interesa en Alianza Lima

El periodista Michael Succar reveló días atrás que la dirección deportiva de Alianza Lima está interesada en los servicios del delantero venezolano, y contempla su fichaje para afrontar la siguiente campaña. Además, detalló que la posición donde será ubicado será como un extremo.

"El futbolista que le interesa a Alianza Lima y que lo considera una de las posibilidad para el próximo año, para jugar como atacante por fuera es el venezolano Darwin Machís. Ha regresado después de 10 temporadas en Europa, ha regresado a la liga local de su país", indicó.

¿Cuánto vale Darwin Machis?

Darwin Machis, a sus 32 años, está cotizado en 600 mil euros, según reveló el portal internacional Transfermarkt. Una cifra que ha ido disminuyendo con el pasar del tiempo, pues su máximo histórico lo logró en 2020, cuando jugaba por el Granada y alcanzó la suma de 10 millones de euros.

Trayectoria de Darwin Machis