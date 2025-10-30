Diego Penny dio rotundo calificativo a jugador que suena en Alianza para el 2026: "Figura"

Mientras buscan conseguir la mejor plaza en la Copa Libertadores, en Alianza Lima se trabaja sobre lo que será la siguiente temporada. Con respecto al mundo de los fichajes, el nombre de un seleccionado viene sonando cada vez más fuerte, pero su futuro parecería estar alejado de club de La Victoria.

PUEDES VER: Alianza Lima todavía no pierde el Torneo Clausura y se juega la vida el domingo en Matute

Con la renovación de Néstor Gorosito, solamente falta saber quiénes serán los futbolistas que renovarán su vínculo con Alianza Lima y quiénes serían los flamantes fichajes del equipo blanquiazul. En ese sentido, suena el nombre de Pedro Gallese, quien no estaría dentro de los planes del Orlando City y pronto se hará oficial se salida del equipo de la MLS.

Penny califica como "figura" a posible fichaje de Alianza

A sus 35 años, Pedro Gallese dejará de ser jugador de Orlando City y su futuro es incierto. A pesar de los rumores que lo vinculan con Alianza Lima, su llegada estaría lejos de concretarse debido a las ofertas que tiene en otros clubes. En ese sentido, Diego Penny se refirió al jugador como figura.

"Algo que se ha confirmado es que Pedro Gallese no sigue en Orlando City. El viernes publicarán una gráfica de agradecimiento. Empezará a escuchar opciones y tiene posibilidades de continuar en Estados Unidos. Seis temporadas ha metido en el Orlando y ha sido figura", señaló el exfutbolista en el programa 'Al ángulo'.

(Video: Movistar Deportes)

¿Pedro Gallese fichará por Inter Miami?

El periodista Luis Carlos Pineda señaló que existe cierto interés por parte del Inter Miami de fichar al arquero peruano Pedro Gallese. "Según fuentes, Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese dado que está suelto en plaza. Perú en este momento no es opción dado a la inestabilidad política que atraviesa el país", indicó.