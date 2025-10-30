Paolo Guerrero cerca de conocer su fecha de retiro oficial en la selección peruana

¡Sorpresa! Uno de los máximos ídolos en la historia de nuestro balompié, Paolo Guerrero, se llevó una sorpresa al conocer que su partido de despedida en la selección peruana está a punto de confirmarse. El delantero de Alianza Lima puede retirarse oficialmente de la Blanquirroja en el próximo mes de diciembre durante un amistoso internacional que no será de fecha FIFA. Te contamos todos los detalles.

Como se informó hace poco, nuestro combinado patrio podría enfrentarse al Barcelona de Lamine Yamal en el Estadio Monumental dentro de poco, ya que los azulgranas buscan recaudar fondos a toda costa. Por ello, el periodista Gustavo Peralta informó que en este compromiso se daría la despedida del 'Depredador' por todo lo alto, ya que cuenta con el cariño de todos los hinchas nacionales gracias a esencial para la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

"El partido no será con Universitario de Deportes y tampoco con Alianza, pero se puede jugar en el Monumental contra la selección y posible partido de despedida de Paolo Guerrero", indicó el mencionado comunicador en transmisión de L1 MAX. De esta manera, se descarta que la 'U' sea el rival del Barcelona de España para este atractivo encuentro, una noticia que puso triste a su afición que quería seguir celebrando el tricampeonato de la Liga 1.

Vale precisar que todavía no se ha confirmado esta información, ya que, debido a que el duelo se jugaría el 22 de diciembre, los futbolistas tienen un convenio que les impide disputar partidos días antes de Navidad. Esto con el fin de que puedan estar con sus familias. Además, sigue viéndose la logística y la selección peruana deberá analizar con qué jugadores contará debido a que no se trata de una fecha FIFA como la de noviembre, donde enfrentaremos a Chile y Rusia en Europa.

Perú enfrentará a Bolivia

Recientemente se notificó que la selección peruana de fútbol pactó un partido amistoso internacional con Bolivia para el 21 de diciembre, el cual también se jugará con elementos locales y algunos del extranjero que se encuentren libres para esa fecha. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Félix Castillo de Chincha, también puede complicar las posibilidades de enfrentar al Barcelona de Lamine Yamal.