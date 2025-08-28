Messi no se guardó nada y dio fuerte calificativo a Orlando City de Gallese tras anotarle: "Muy..."

Con doblete de Lionel Messi y otro tanto de Telasco Segovia, Inter Miami venció 3-1 a Orlando City de Pedro Gallese y los eliminó de la Leagues Cup 2025. Finalizado el encuentro, el astro argentino habló con la prensa y fue categórico al referirse sobre volver a jugar con las 'Garzas' tras superar su lesión.

Lionel Messi dio firme calificativo a Orlando City de Pedro Gallese

Mediante una entrevista con MLS Español, el seleccionado argentino señaló que ha venido preparándose al máximo con motivo de volver a estar al 100% y ayudar al equipo a llegar a la gran final de la Leagues Cup 2025. Asimismo, calificó a los 'Leones' como un rival "complicado".

"Quería estar, cuando volví con Galaxy sentí una molestia, no me sentía cómodo, pero quería estar para este partido. Era muy importante estar porque el rival es muy complicado, nos había ganado los dos partidos que nos enfrentamos este año. En el primer tiempo me sentía un poco con miedo, pero después me solté un poco más", expresó la 'Pulga'.

De otro lado, la 'Pulga' se refirió a su etapa en la 'Albiceleste' a poco de jugarse la fecha doble de septiembre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y sorprendió al revelar que ante Venezuela será su último compromiso a nivel de selección.

"El partido con Venezuela va a ser muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias. Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará", sostuvo el '10' de Inter Miami.