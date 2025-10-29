0
Galván fulminó a Claudio Spinelli con rotunda opinión tras ser voceado en Universitario: "Es un..."

El exdefensa de Universitario, Carlos Galván no se guardó nada y arremetió duramente contra el delantero de Independiente del Valle luego de ser vinculado a tienda crema.

Solange Banchon
Carlos Galván se pronunció sobre el interés de Universitario por Claudio Spinelli
Carlos Galván se pronunció sobre el interés de Universitario por Claudio Spinelli | A Presión/Composición: Líbero
El nombre de Claudio Spinelli viene sonando fuerte en Universitario de Deportes para la temporada 2026. Y es que, tras la obtención del tricampeonato nacional, los cremas buscan reforzar su plantel de la mejor manera. Ante ello, Carlos Galván, exdefensa del cuadro merengue dejó fuertes palabras sobre el atacante argentino.

Juan Jayo se refirió al regreso de un ex Universitario a Alianza Lima para la recta final del Clausura

Carlos Galván dejó firme opinión ante posible fichaje de Claudio Spinelli en Universitario

En la reciente edición del programa de YouTube, 'A Presión', Galván evidenció su total sorpresa con que el delantero sea vinculado a la institución crema, y señaló que para él, no es un jugador que desee ver en la 'U' al no tener una trayectoria profesional de jerarquía.

Claudio Spinelli

Claudio Spinelli en la mira de Universitario para el 2025/Foto: X

"¡Spinelli! No es un buen delantero. No es de mi agrado futbolístico, no es un crack, es el mejor momento de toda su carrera, tiene 28 años. Por eso te digo, desde los 18 a los 28 no hizo nada en su vida", mencionó el exfutbolista extranjero.

Claudio Spinelli quedó fuera de la Copa Sudamericana 2025

El último martes, Independiente del Valle, club donde juega el delantero Claudio Spinelli perdió 3-1 ante Atlético Mineiro de Brasil, y con ello, quedó eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana 2025. En este choque, el atacante de 28 años fue titular pero poco pudo hacer para que su equipo acceda a la siguiente ronda del certamen Conmebol.

Estadísticas de Claudio Spinelli con Independiente del Valle este 2025

El '77' del 'Matagigantes' es la principal carta de gol en el cuadro que lidera Javier Rabanal. De acuerdo a los números, el argentino pose 25 goles en 43 partidos oficiales, así como, 2 asistencias, y un aproximado de 2752 minutos.

Valor en el mercado de Claudio Spinelli

Según Transfermarkt, y luego de la última actualización el futbolista Claudio Spinelli registra un valor de 1.80 millones de euros en el mercado de pases, que evidencian su gran presente con Independiente del Valle. No obstante, su más alta cotización (4 millones de euros) la obtuvo en el 2018 cuando era jugador de CA San Martín (San Juan) de Argentina.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

